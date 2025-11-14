IR A
No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

El Universo Cinematográfico de Marvel prepara películas y series con antagonistas clásicos y nuevas amenazas. Desafíos inéditos y renovación de personajes serán claves antes del esperado evento, según Hobby Consolas.

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

  • El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para una sucesión de villanos que marcarán el rumbo de la franquicia.
  • Según Hobby Consolas, la estrategia de Marvel contempla tanto el regreso de antagonistas clásicos como la introducción de nuevas amenazas y personajes de moral ambigua.
  • Antes de la llegada de Doctor Doom, la franquicia desplegará una galería de antagonistas en diferentes formatos, con el objetivo de mantener la expectación y ofrecer desafíos inéditos a sus héroes.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se prepara para una sucesión de villanos que marcarán el rumbo de la franquicia antes del esperado debut de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en Avengers: Doomsday, previsto para 2026.

VisionQuest, nueva serie de Disney+, amplía la historia de Visión e incorpora a Lauren Morais y Diane Morgan al elenco junto a Paul Bettany.
Dos famosas actrices de Marvel confirmaron su participación en una de las próximas series de Disney+: quiénes son

Según Hobby Consolas, la estrategia de Marvel contempla tanto el regreso de antagonistas clásicos como la introducción de nuevas amenazas y personajes de moral ambigua, en una apuesta por revitalizar el interés de los seguidores a través de películas y series que precederán al gran evento coral.

Qué villanos planea recuperar Marvel a partir de Dr Doom

Antes de la llegada de Doctor Doom, la franquicia desplegará una galería de antagonistas en diferentes formatos, con el objetivo de mantener la expectación y ofrecer desafíos inéditos a sus héroes. Hobby Consolas destaca que este enfoque busca recuperar el impulso del UCM, combinando figuras icónicas con sorpresas que trascienden el género tradicional de superhéroes.

Uno de los primeros escenarios donde se manifestará esta estrategia será en Spider-Man: Brand New Day, la próxima película protagonizada por Tom Holland, luego de lo que fue Spider-Man: No Way Home (2021).

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel

Aunque la trama se mantiene en secreto, ya se ha confirmado el regreso de Scorpion (Michael Mando), quien retoma su papel tras su aparición en Spider-Man: Homecoming (2018).

A él se sumará Tombstone (Marvin Jones III), ampliando la lista de adversarios del héroe arácnido. Además, Hobby Consolas señala que circulan rumores sobre la posible intervención de personajes de moral ambigua, como The Punisher (Jon Bernthal), quien podría mostrar su faceta más problemática, y Hulk (Mark Ruffalo), que presentaría un lado más salvaje y menos controlado que en sus últimas apariciones.

Estos cambios anticipan una evolución en la caracterización de los personajes, alejándose de los arquetipos convencionales. La expansión de villanos no se limitará al cine. En la serie VisionQuest, el personaje de Vision (Paul Bettany) enfrentará a una tríada de antagonistas: Ultrón (James Spader), Jocasta (T’Nia Miller) y Paladín (Todd Stashwick).

todd-stashwick-vision-quest-paladin

Esta producción, según Hobby Consolas, promete explorar conflictos internos y externos, con la presencia de viejos conocidos y nuevas amenazas que pondrán a prueba al protagonista en distintos niveles.

Por su parte, la segunda temporada de Tu amigo y vecino Spider-Man en Disney+ incorporará a Venom, uno de los rivales más emblemáticos del universo del trepamuros, cuya llegada augura enfrentamientos de alto voltaje.

A este simbionte se sumarán Camaleón y Doctor Octopus, dos villanos que han dejado huella en la historia de Spider-Man y que ahora regresan para complicar aún más la vida del héroe. Hobby Consolas subraya que estas incorporaciones refuerzan la apuesta de Marvel por combinar nostalgia y novedad en sus próximas entregas.

spider man brand
