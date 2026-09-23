Insólito: un arquero se negó a atajar un penal en protesta por la decisión del árbitro El episodio, que ocurrió en la liga de fútbol boliviano, se viralizó en redes sociales y tuvo como protagonista al argentino Gustavo Tesonotte, arquero de Wilstermann Cooperativas de Potosí. Por Agregar C5N en









Gustavo Tesonotte se formó en Banfield y ataja en el Wilstermann Cooperativas de Potosí.

Un hecho insólito en el fútbol boliviano tuvo como protagonista a un arquero argentino que se negó a atajar un penal en señal de protesta y se viralizó en redes sociales. Gustavo Tesonotte, portero de Wilstermann Cooperativas de Potosí, se quedó parado contra uno de los postes para marcar su completo desacuerdo con la decisión arbitral.

En un final escandaloso de la Copa Simón Bolívar, Independiente de Cochabamba venció 3-2 a Wilstermann Cooperativas después de que Tesonotte permitiera el gol sin oposición. Tras la viralización de la jugada, la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia determinó que la falta había sido inexistente y procedió a la suspensión indefinida del árbitro Carlos Arteaga.

La polémica se dio cuando el partido estaba 2-2 y, en una jugada caliente dentro del área, Tesonotte salió a cortar al delantero rival. El árbitro interpretó que hubo falta y cobró penal, lo que desató la bronca de todo Wilstermann. El arquero argentino, indignado, decidió plantarse contra un palo, de espaldas a la pelota, dejando que Adiri ponga el 3-2 definitivo para Independiente.

Gustavo Tesonotte, de San Telmo al fútbol BolivianoCampeón con la 4ª de San Telmo en 2017: 28 partidos y 5 penales atajados. Hoy, en 10 de Noviembre de Bolivia, protestó un penal que no fue y decidió no atajarlo: se lo dejó hacer. ¡Personalidad de arquero!Video Adrián Navarro https://t.co/clWDsdqz8n — Club Atlético San Telmo (@clubsantelmo) September 23, 2026 El trasfondo es todavía más polémico, ya que la Comisión Nacional de Árbitros revisó la acción y concluyó que el penal nunca debió sancionarse, suspendiendo de manera indefinida al juez. Si bien en la jugada hubo contacto, no todo roce en el área es infracción. El reglamento pide evaluar quién juega la pelota y la intensidad. En este caso, el árbitro cobró consecuencias y no acciones, lo que terminó generando un escándalo que ya quedó en la historia de la Copa Simón Bolívar.

La polémica dejó dos puntos clave desde lo reglamentario. Por un lado, las reglas no obligan al arquero a lanzarse ni a intentar detener el remate: puede quedarse quieto o incluso no reaccionar como forma de protesta. Lo que sí exige la Regla 14 es que el guardameta cumpla con el posicionamiento correcto y no toque ni se apoye en los postes, travesaño o red antes de la ejecución. En ese aspecto, la conducta de Tesonotte al recostarse sobre el palo no se ajustaba al procedimiento, aunque eso no invalidaba el gol convertido.

Y, por otro lado, las consecuencias contra el árbitro Carlos Arteaga, que fue suspendido indefinidamente por la Comisión Nacional de Árbitros de la FBF tras concluir que había sancionado un penal inexistente en una jugada de disputa normal. La decisión, considerada determinante en el resultado final, derivó en una resolución oficial que lo apartó de todos los torneos de la temporada 2026. Quién es el arqueo argentino Gustavo Tesonotte Tesonotte arrancó su carrera en las inferiores de Banfield, donde se formó como arquero, y luego pasó a San Telmo en el ascenso argentino, sumando rodaje en el fútbol de las categorías menores. Más tarde decidió cruzar la frontera y continuar su camino en Bolivia, donde hoy defiende el arco de Wilstermann Cooperativas, equipo que pelea por subir a la Primera División. Su nombre tomó relevancia por el polémico penal en contra en la Copa Simón Bolívar donde se plantó bajo los tres palos y decidió no atajar, permitiendo el gol que le dio el triunfo a Independiente Cochabamba. Según explicó, fue una decisión colectiva de protesta ante lo que consideraban una injusticia arbitral en plena lucha por el ascenso.