Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández El actor de la obra Rocky habló por primera vez de la expareja de su actual novia y aseguró que no debería tener rencores por la confirmación de su vínculo.







El romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández dio que hablar en el mundo del espectáculo y el exnovio de la actriz se refirió por primera vez al vínculo al desearle buenas energías. Ante esto, el protagonista de Rocky lo llenó de elogios y aseguró que sus declaraciones no le sorprenden.

“No tendría por qué tenerlo, no me sorprende. Gonza es un muy buen tipo, ha sido un gran compañero para mí, hemos trabajado muy bien y obviamente ha tenido una relación con Dai hermosa, así que también le deseamos lo mejor y que esté muy bien”, indicó Vázquez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1985730818975690844&partner=&hide_thread=false Nico Vázquez habló en #PuroShow de su romance con Dai Fernández y de su actual relación con Gimena Accardi.#lovieneltrece pic.twitter.com/CtF4Gh7iBy — eltrece (@eltreceoficial) November 4, 2025 También contó que intenta mirar para el futuro y dejar el pasado atrás: “Estoy tratando de vivir el momento día a día, aquí y ahora, le doy mucha bola a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar y eso está bueno”.

Pero se mostró incómodo: “Siento que no quiero hablar de esto, la historia la quiero contar más para adentro que para afuera. Estoy muy contento y gracias por decirme que se nos ve bien, porque me siento bien y eso está bueno”.

Cabe destacar que Gerber había dicho: “Nos separamos de la mejor manera, si después surgió el amor, no sé. Seguimos hablando, tenemos a Panchita en el medio, una perra que tenemos en común. Les deseo lo mejor, felicidad absoluta”.