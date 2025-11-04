IR A
IR A

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

El actor de la obra Rocky habló por primera vez de la expareja de su actual novia y aseguró que no debería tener rencores por la confirmación de su vínculo.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Redes sociales

El romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández dio que hablar en el mundo del espectáculo y el exnovio de la actriz se refirió por primera vez al vínculo al desearle buenas energías. Ante esto, el protagonista de Rocky lo llenó de elogios y aseguró que sus declaraciones no le sorprenden.

Nico Vázquez y Dai Fernández ya no ocultan su relación.
Te puede interesar:

Ya no lo ocultan: la primera foto de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja

“No tendría por qué tenerlo, no me sorprende. Gonza es un muy buen tipo, ha sido un gran compañero para mí, hemos trabajado muy bien y obviamente ha tenido una relación con Dai hermosa, así que también le deseamos lo mejor y que esté muy bien”, indicó Vázquez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1985730818975690844&partner=&hide_thread=false

También contó que intenta mirar para el futuro y dejar el pasado atrás: “Estoy tratando de vivir el momento día a día, aquí y ahora, le doy mucha bola a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar y eso está bueno”.

Pero se mostró incómodo: “Siento que no quiero hablar de esto, la historia la quiero contar más para adentro que para afuera. Estoy muy contento y gracias por decirme que se nos ve bien, porque me siento bien y eso está bueno”.

Cabe destacar que Gerber había dicho: “Nos separamos de la mejor manera, si después surgió el amor, no sé. Seguimos hablando, tenemos a Panchita en el medio, una perra que tenemos en común. Les deseo lo mejor, felicidad absoluta”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

últimas noticias

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

Hace 12 minutos
Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 21 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 33 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 55 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 1 hora