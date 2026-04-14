Nico Riera ratificó que "hay algo dando vuelta" para el regreso de Teen Angels, la banda de Casi Ángeles

El actor confirmó que "hay algo" gestándose para un reencuentro con Lali Espósito, Peter Lanzani, Gastón Dalmau, la China Suárez y Rochi Igarzábal. Un famoso productor ya había alimentado un posible regreso.

Nico Riera afirmó que "hay algo dando vuelta" para el regreso de Teen Angels , la banda de Casi Ángeles que se separó en 2012, pero señaló que es "complicado" juntar a todos sus miembros. "Sí, a mí me gustaría. Siempre la pasé muy bien. Me gustaría. Obvio que no gratis... ", admitió el actor este martes.

"Me divierte. A mí estar arriba de un escenario me copa", afirmó Nico en el canal de streaming Blender y al ser presionado por más detalles solo respondió: "Hay algo".

" Los Rebelde Way volvieron, se fueron por el mundo, se llenaron de guita ", comparó con humor José María Muscari sobre la situación de los Erre Way, la otra banda creada por Cris Morena, que tuvo su retorno a los escenarios el año pasado.

Sin embargo, el artista marcó una importante diferencia: "Somos más que los Rebelde Way, somos más cantidad, entonces es más complicado juntarnos todos ".

"Los Teen Angels somos Lali (Espósito) , que ahora va a hacer tres o cuatro River ", comenzó con la enumeración de sus compañeros de banda. Sobre el actor Peter Lanzani , detalló: "Está filmando películas". Cuando mencionó a la China Suárez , aclaró que "está creo en Turquía" y sobre Gastón Dalmau , mencionó que "está haciendo streaming".

El repaso continuó con Rochi Igarzábal: "La tenés que liberar vos de la gira y se está por casar", y sumó a Nico Vázquez, que está con la obra de teatro Rocky, y Emilia Attías, quienes forman parte la serie, pero no de la banda. "Es muy complicado juntarnos a todos", concluyó Nico.

Hace 10 meses, el productor Gustavo Yankelevich había confirmado en el ciclo uruguayo Algo Contigo por Canal 4 que existen conversaciones para el regreso de la recordada ficción juvenil. "Lo que falta volver son los Teen Angels, sin falta, Casi Ángeles, y estamos en eso", anticipó Yankelevich.

El productor deslizó algunos nombres al referirse al proyecto: "Sí estarían Nico, Emilia, Lali, Peter… en fin", sugirió, sin confirmar a todos ni aclarar con quién había hablado.