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Qué fue de la vida de Pablo Martínez, quien hizo de Simón en Casi Ángeles: nadie lo puede creer

El actor eligió una vida lejos de la exposición pública. Su presente está marcado por la creación y la búsqueda interior.

Su presente está bastante alejado de aquel período de fama.

Su presente está bastante alejado de aquel período de fama.

Redes sociales
  • El actor que interpretó a Simón en Casi Ángeles se alejó por completo de la televisión
  • Eligió instalarse en Europa y adoptar un estilo de vida más simple y reservado
  • Canaliza su faceta artística a través de la música, la poesía y contenidos digitales
  • Mantiene contacto con sus seguidores desde plataformas como YouTube, con apariciones esporádicas

Pablo Martínez, recordado por su papel como Simón en la exitosa serie Casi ángeles, tomó la decisión de alejarse de la actuación y del circuito mediático luego de varios años de exposición. Su presente está bastante alejado de aquel período de fama, ya que se inclinó por un camino personal enfocado en la introspección y la creación artística desde otro lugar.

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Durante su paso por la televisión, el actor se consolidó como uno de los rostros más populares de una generación marcada por las producciones de Cris Morena. Participó en ficciones como Supertorpe y Aliados, además de otros proyectos que ampliaron su recorrido dentro de la industria.

Con el paso del tiempo, su figura comenzó a desaparecer del ámbito público. Esa ausencia generó curiosidad entre sus seguidores, especialmente luego de reencuentros mediáticos de excompañeros donde su presencia no se concretó, lo que puso el foco en el rumbo que decidió tomar fuera de las cámaras.

pablo martinez

Qué fue de la vida de Pablo Martínez, ex Casi Ángeles

Luego de alcanzar la fama en la televisión argentina, Martínez decidió dar un marcado giro en su vida. Desde hace varios años se encuentra viviendo en Europa, donde lleva adelante una rutina alejada del ritmo mediático, priorizando el contacto con la naturaleza y una búsqueda personal vinculada a lo espiritual.

Su vínculo con el público se mantiene de forma limitada y selectiva. A través de su canal de YouTube, activo desde 2015, comparte videos en los que interpreta composiciones propias, recita textos poéticos y expone reflexiones sobre distintos aspectos de la vida. En ese espacio también refleja una mirada crítica sobre la sociedad y promueve un “despertar de conciencia”.

pablo martinez

En cuanto a su producción artística, publicó de manera independiente tres discos: El velo de Neptuno, A los magos y El laberinto del poeta. Sus obras presentan una fuerte carga simbólica y filosófica, con una estética que se distancia del circuito comercial tradicional y apunta a una expresión más introspectiva. El cambio también se evidencia en su imagen y estilo de vida. Con una apariencia distinta a la de sus minutos en televisión, adoptó hábitos como el veganismo y profundizó su interés por disciplinas como la filosofía, la psicología y la espiritualidad.

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