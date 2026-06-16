Nico Occhiato salió al cruce tras una crítica por la cobertura del Mundial 2026 de Luzu TV

El conductor defendió la apuesta digital del canal de streaming y les contestó a quienes cuestionaron la elección del equipo para la cita internacional.

El conductor Nico Occhiato volvió a quedar en el centro de la escena luego de responder públicamente a las críticas que recibió por la cobertura del Mundial 2026 que realiza Luzu TV desde Miami . El también productor había presentado días atrás al equipo de Nadie Dice Nada que viajaría a Estados Unidos para acompañar a la Selección argentina y vivir el clima de la Copa del Mundo desde el lugar de los hechos. La decisión generó un fuerte debate en redes sociales por la ausencia de periodistas deportivos dentro de la delegación.

La propuesta de streaming de Luzu apostó por figuras vinculadas al entretenimiento, el humor y la creación de contenido. Esa elección fue presentada como una forma de trasladar la energía del programa al escenario mundialista , más enfocada en la experiencia del hincha que en el análisis táctico tradicional.

La polémica apareció cuando varios usuarios cuestionaron que una cobertura del torneo más importante del fútbol mundial no tuviera especialistas del deporte. Entre los comentarios que circularon se podían leer críticas sobre la falta de formación futbolística del equipo y reclamos vinculados al reconocimiento del trabajo de quienes estudian periodismo deportivo . El debate abrió una discusión más amplia sobre el nuevo rol de los creadores digitales frente a los medios tradicionales.

Algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales apuntaron contra el envío: "Les preguntás qué es un offside y ninguno sabe", "al final no valoran el esfuerzo personal y la dedicación de muchos periodistas deportivos" y "miles de estudiantes cabeceando una pared", entre otros mensajes.

Finalmente, al comenzar la transmisión desde Estados Unidos, Occhiato decidió contestar las críticas con una frase contundente que rápidamente se viralizó: “Aunque muchos envidiosos hablaron muchas boludeces... arrancó Nadie Dice Nada desde Miami” . La declaración generó nuevas reacciones: algunos defendieron al conductor por sostener su proyecto, mientras otros consideraron que respondió de manera desafiante frente al cuestionamiento público.

nicolas occhiato

Cómo es la cobertura de Luzu TV del Mundial 2026

La cobertura de Luzu TV del Mundial tiene como eje trasladar el formato de Nadie Dice Nada al escenario internacional, con transmisiones desde Miami y una mirada centrada en el detrás de escena, las historias de los hinchas, el ambiente mundialista y el día a día de la delegación argentina. La apuesta forma parte del crecimiento del streaming como nuevo espacio de cobertura de grandes eventos deportivos.

A diferencia de los canales deportivos clásicos, la estrategia de Luzu no busca competir solamente desde el análisis futbolístico, sino desde la cercanía, la viralidad, la interacción con la audiencia y el contenido para redes sociales. El equipo elegido representa la identidad del canal: entretenimiento, espontaneidad y conexión directa con una comunidad digital que consume transmisiones en vivo.

Con nombres como Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Ángela Torres, Martín Garabal y Marcos Giles, mientras que Santiago Talledo quedó afuera por compromisos laborales, el canal apostó a sostener reafirmar su identidad en la cobertura de la cita ecuménica. Si bien "El Mito" y pareja de Ángela Torres realiza contenido deportivo en sus redes sociales, el resto del equipo que encabeza Occhiato es el mismo que está durante los días de semana en el programa que se emite antes del mediodía.

Ante mencionado contexto, hubo usuarios que se indignaron con la elección de sostener a los intérpretes del plantel y no apostar por caras nuevas o colaboraciones e invitaciones de protagonistas que cuenten con trayectoria en coberturas de Mundiales. En esto se centra la pelea del streaming en las redes y la puja por atraer la mayor cantidad de audiencia.