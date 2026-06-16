16 de junio de 2026 Inicio
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Continúa el juicio por la muerte de Maradona: declara el coordinador del equipo de enfermería

Mariano Perroni, coordinador del equipo de enfermería durante la internación domiciliaria de Diego Maradona, retomará su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. También declararán tres acompañantes terapéuticos que participaron del cuidado del exfutbolista.

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Continúa el juicio por la muerte de Maradona: declara el coordinador del equipo de enfermería

Continúa el juicio por la muerte de Maradona: declara el coordinador del equipo de enfermería

El juicio por la muerte de Diego Maradona continuará este martes las audiencias con la continuidad de la declaración de Mariano Perroni, uno de los siete acusados por presunto homicidio simple con dolo eventual.

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El coordinador de los enfermeros que asistieron al exfutbolista durante su internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre, volverá a presentarse ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro para completar el testimonio que inició la semana pasada.

Durante su exposición, Perroni rechazó haber integrado un supuesto "plan criminal" y aseguró que su función se limitaba a tareas administrativas. Además, afirmó que nunca imaginó el desenlace fatal y sostuvo que realizó gestiones para mejorar las condiciones de atención médica.

Uno de los ejes de su defensa apunta a los pedidos de equipamiento e insumos para la vivienda donde Maradona cumplía la internación domiciliaria. Según declaró, advirtió sobre la falta de elementos básicos para responder ante una emergencia y comunicó esas necesidades a la psiquiatra Agustina Cosachov y a la coordinadora médica Nancy Forlini.

En audiencias previas, los jueces reprodujeron un audio incorporado al expediente en el que Perroni alertaba sobre las deficiencias del operativo sanitario montado en la casa de Tigre.

Además del testimonio del imputado, el tribunal escuchará a los acompañantes terapéuticos Carlos Cottaro, Alfredo Cottaro y Carlos Roberto Bacchini, quienes participaron del seguimiento de Maradona tras la cirugía por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.

Bacchini ya había declarado en el juicio que fue anulado en mayo de 2025. En aquella oportunidad, aseguró que su servicio fue interrumpido apenas dos días después del traslado de Maradona a la vivienda de Tigre.

El acompañante terapéutico también sostuvo que el exfutbolista permanecía aislado y que, en numerosas ocasiones, sus asistentes personales respondían llamados informando que descansaba, aun cuando se encontraba despierto.

Según su relato, observó irregularidades durante los días que estuvo en la casa, entre ellas la falta de una dieta adecuada y dificultades en las comunicaciones telefónicas del exjugador.

Dalma Maradona describió el deterioro en la salud de Diego: "No registraba bien lo que decía"

La hija mayor volvió a presentarse este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro en una nueva audiencia del juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte del exfutbolista.

Dalma insistió en cuestionar el funcionamiento del equipo médico y denunció que la familia advirtió reiteradamente sobre el deterioro del estado de salud de su padre.

La actriz señaló que “no lo veían de la misma manera que siempre”. Y, sobre su salud, indicó que "estaba muy lento, cuando él era rápido. Tenía humor y eso ya no estaba apareciendo”, relató. También detalló que en las videollamadas que hacían con él le costaba entenderlo: “Balbuceaba y sentía que no registraba bien lo que decía”.

Además, remarcó que Leopoldo Luque y el cuerpo médico les hizo creer que la internación domiciliaria "era la única opción posible” y que sería con todos los recaudos necesarios, condiciones que según ella nunca se cumplieron.

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