Angustia y desesperado pedido: la figura de América TV que no pudo contener el dolor en vivo

La emisión del lunes por la noche de LAM estuvo marcada por un momento de profunda sensibilidad cuando una de sus integrantes compartió el duro presente que atraviesa su entorno íntimo. Denise Dumas aprovechó los primeros minutos del ciclo conducido por Ángel De Brito para visibilizar la desaparición de un miembro fundamental de su hogar.

Se trata de su gata Mina , un animal de pelaje oscuro que falta de su vivienda desde las primeras horas de la jornada y cuyo paradero mantiene en vilo a toda su familia.

La noticia del extravío se propagó inicialmente a través de las redes mediante el perfil oficial del programa en X, @elejercitodelam , donde se activó una campaña solidaria para recolectar datos sobre el felino. “ Se perdió la gata de Denise. Se llama MINA y se perdió en la zona de Colegiales . Los ojitos se le van. Se agradece el retweet. Twitter es servicio. Si la encuentran escriban al 1140363526”, rezaba el texto que rápidamente comenzó a viralizarse entre los usuarios de la red social.

Minutos más tarde, la propia co-conductora tomó la palabra frente a las cámaras para reforzar la búsqueda y aportar detalles geográficos precisos sobre el área donde se habría visto al animal por última vez. “Mina se llama. Se perdió por acá por Colegiales, para encontrarla hay que comunicarse con el ejército de LAM o al teléfono si quieren”, informó Dumas de manera pública y visiblemente movilizada por la situación, contando con el respaldo de sus compañeros de panel en el canal.

La exmodelo, que comparte su día a día con el humorista Martín Mariano "Campi" Campilongo y sus hijos, remarcó que la mascota jamás había experimentado la vida fuera del ámbito doméstico, lo que incrementa el temor por los peligros de la vía pública. Conmocionada y con la voz tomada por la tristeza, la panelista detalló las infructuosas tareas de rastreo que realizaron durante la tarde en las inmediaciones de su propiedad: “ No la vemos desde la mañana . La fuimos a buscar, les avisamos a los vecinos y no está”.

El pedido de Denise Dumas por su mascota perdida

En cuanto a las posibles razones que desencadenaron la huida de la gata, la conductora asoció el hecho con las refacciones edilicias que se llevan a cabo en una propiedad colindante a su vivienda de la calle Conde al 145, a metros de la Plaza Mafalda. Según su análisis, el movimiento inusual de estructuras y ruidos extraños alteró la tranquilidad habitual del animal. “Hay una obra justo al lado de casa y me pusieron unos andamios en la puerta. Se ve que se trepó y se escapó”, argumentó sobre la hipótesis principal.

Con el objetivo de facilitar el reconocimiento de Mina por parte de los residentes del barrio, la esposa de Campi ofreció una descripción detallada de sus rasgos más característicos. La describió como una felina pequeña a pesar de su edad, de pelaje negro abundante y con una particularidad muy visible en su mirada. “Es grande de edad, pero muy chiquita. Tiene los ojos como salidos para fuera y es negrita, peluda”, especificó ante la audiencia.

Denise Dumas Redes sociales

Durante el relato, la comunicadora rememoró con nostalgia el contexto de pandemia de 2020 en el cual la gata llegó de forma imprevista para integrarse a la familia, que también incluye a un perro terranova llamado Roco y a un conejo de nombre Coco. “Ella estaba llorando en la puerta de casa y un día alguien nos tocó el timbre. En la pandemia nadie salía y cuando escuchamos el timbre nos preguntamos quién era”, recordó sobre aquel primer contacto facilitado por una vecina que paseaba a su mascota.

Al concluir su intervención, Dumas aportó datos clave sobre el temperamento de la gata para que cualquier persona que la cruce en la calle pueda asistirla y resguardarla sin mayores complicaciones hasta dar aviso a las vías de contacto telefónico provistas. “Es re buenita. Le decís ‘Mina’ y viene, te maúlla de vuelta”, cerró Denise, al tiempo que desde la producción del programa prometieron una recompensa especial para quien colabore en el reencuentro.