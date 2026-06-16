16 de junio de 2026 Inicio
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Canasta de crianza: volvió a subir y ya es de $665.950 por mes

El informe oficial del INDEC de mayo 2026 confirma que los costos varían según la edad: desde $520.569 para menores de 1 año hasta $665.950 para niños y adolescentes de 6 a 12 años. Estos valores reflejan el gasto mensual estimado en bienes y servicios básicos para la crianza.

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La crianza supera los $665.950 al mes.

La crianza supera los $665.950 al mes.

El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a subir con fuerza. Según el último informe del INDEC, la canasta de crianza de mayo de 2026 ya supera los $500 mil mensuales en todos los tramos de edad, y alcanza su punto más alto en los niños en edad escolar, generando un costo de casi 700 mil pesos por chico.

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Según los datos publicados por el organismo, criar a un chico de entre 6 y 12 años cuesta hoy $676.431 al mes, mientras que para los bebés menores de 1 año el gasto estimado es de $515.236. En los tramos intermedios, el costo llega a $616.046 para los de 1 a 3 años y a $538.587 para los de 4 a 5 años.

El cálculo oficial contempla por un lado, los gastos de consumo, alimentación, ropa, transporte, educación, salud, vivienda y recreación. Mientras que por otro, considera el valor del tiempo de cuidado que requieren niñas y niños según su edad.

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El informe de mayo del organismo dejó en evidencia la presión que enfrentan las familias argentinas en un contexto crisis económica donde los ingresos muchas veces no alcanzan para cubrir lo básico. En ese sentido, criar a un hijo implica cada vez más esfuerzo económico y organización ya que los precios en servicios y alimentos no dan tregua.

La inflación se desaceleró a 2,1% en mayo

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor del quinto mes del año. En mayo de 2026, la inflación medida fue del 2,1%, mostrando una leve moderación respecto a abril. En lo que va del 2026, el aumento acumulado es de 14,7%, y si se compara con mayo de 2025, los precios son 33,2% más altos.

La división con mayor incremento fue Comunicación (3,4%), impulsada por subas en telefonía, seguida por Educación (2,9%). En contraste, los menores aumentos se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y en Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Inflación - supermercado

Por su parte, los Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron gran incidencia en el índice, especialmente por el alza en pan, cereales y lácteos. Mientras que en el plano regional, el Noreste mostró la mayor variación (2,6%) debido a aumentos en gas en garrafa y alquileres, mientras que la Patagonia fue la zona con menor incremento (1,7%).

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