16 de junio de 2026 Inicio
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Reforma laboral: Diego Santilli abrió el diálogo con gobernadores aliados para asegurar votos en el Congreso

El ministro del Interior recibió en Casa Rosada al gobernador de Chaco Leandro Zdero y a Marcelo Orrego de San Juan a para sumar consensos y garantizar la aprobación de la reforma electoral que busca eliminar las PASO. La estrategia apunta a consolidar respaldo provincial y asegurar los votos necesarios.

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Diego Santilli junto a Leandro Zdero

Diego Santilli junto a Leandro Zdero, gobernador de Chaco. 

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este martes en Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Durante el encuentro, el titular de la cartera y el mandatario chaqueño abordaron iniciativas conjuntas y acciones de coordinación entre el Gobierno nacional y la provincia.

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En medio de la crisis de confianza que atraviesa el Gobierno de Javier Milei, Santilli acelera las reuniones con gobernadores aliados y dialoguistas para sumar consensos y garantizar la aprobación de la reforma electoral que busca eliminar las PASO. La estrategia apunta a consolidar respaldo provincial y asegurar los votos necesarios en el Congreso.

El ministro y el gobernador dialogaron sobre la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno Nacional. En ese sentido, Santilli y Zdero destacaron la importancia de avanzar con la aprobación de la reforma electoral.

La agenda del Ministro está centrada en retomar los encuentros claves con los gobernadores para obtener acuerdos políticos antes de que el proyecto sea enviado formalmente al Congreso.

El encuentro entre Diego Santilli y Marcelo Orrego

El ministro del Interior recibió esta tarde al gobernador de San Juan y analizaron la agenda común de trabajo entre la Nación y la provincia y abordaron la reforma electoral. En ese sentido, ambos coincidieron en la importancia de avanzar con su aprobación en el Congreso.

A su vez, los dos funcionarios destacaron la reanudación de las obras en la Ruta Nacional 40, considerada clave para mejorar la conexión y el crecimiento económico de la provincia. Además, Orrego valoró que el Gobierno Nacional haya autorizado a San Juan a emitir un bono para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo.

Finalmente, el ministro y el gobernador conversaron sobre la reciente incorporación al RIGI del proyecto de cobre Vicuña, impulsado por BHP y Lundin. Con una inversión inicial de 9.700 millones de dólares, que podría llegar a 18.000 millones según cálculos de las empresas, este es el proyecto minero más grande de la historia argentina y uno de los cinco más relevantes del mundo en cobre.

Diego Santilli y Marcelo Orrego

Anteriormente, Diego Santilli se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien respaldó la eliminación de las PASO. También hubo encuentros con Raúl Jalil (Catamarca), que sostuvo que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”, interpretado como un gesto positivo.

La agenda incluyó además conversaciones con Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y otros mandatarios. El objetivo oficialista es intensificar el diálogo con las provincias y explorar alternativas técnicas con aliados en el Congreso para superar resistencias al cierre definitivo de las PASO.

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¿En qué consiste la reforma que busca el oficialismo?

La reforma electoral, está centrada en la eliminación de las PASO, pero enfrenta resistencias entre los aliados del Gobierno. Para sumar apoyos, la Casa Rosada intensifica reuniones con gobernadores, donde además de abordar reclamos por recursos e infraestructura.

Las principales modificaciones que plantean desde el gobierno del la Libertad Avanza quita los aportes estatales para la campaña electoral e incorpora la Ficha Limpia para que personas con condena en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos.

  • Eliminación de las PASO

    • Se suprimen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

    • En su lugar, se exige un número mínimo de avales de afiliados para presentar candidaturas (0,1% del padrón nacional para presidente; 0,5% del padrón provincial para legisladores).

  • Financiamiento de campañas

    • Se eliminan los aportes estatales y la publicidad gratuita en medios.

    • Se quitan los límites de gasto y se elevan los topes de aportes privados (del 2% al 35%).

    • Se prohíben donaciones y contrataciones de extranjeros o empresas controladas por ellos.

  • Ficha Limpia

    • Se incorpora la prohibición de candidaturas para personas con condena dolosa confirmada en segunda instancia antes del año electoral.

  • Debate presidencial y Boleta Única

    • Se elimina el debate presidencial obligatorio.

    • Se modifica la Boleta Única: casillero para votar todas las categorías de un partido y sorteo público para definir ubicación en la boleta.

    • Suspensión de la elección de parlamentarios del Mercosur (serán designados por Diputados).

  • Publicidad y encuestas

    • Se flexibiliza la campaña en medios: sin límites de tiempo, incluso durante la veda.

    • Se reduce la restricción para publicar encuestas: de 8 días a 48 horas antes de la elección, y hasta 2 horas después del cierre de los comicios.

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