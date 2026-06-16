Rompió el silencio el productor musical que se salvó del choque de helicópteros en el que murió Gaspi

Afectado por la situación, el artista compartió un desgarrador descargo en redes para hablar sobre su colega fallecido, Lucas Brito Chaves Frota.

El trágico siniestro aéreo ocurrido este fin de semana en Río de Janeiro, Brasil , que se cobró la vida del creador de contenido argentino Gaspi y del artista estadounidense Oliver Tree , sumó nuevos y desgarradores detalles tras revelarse que el productor musical Victor Wao salvó su vida de milagro. Quien terminó ocupando su lugar en la aeronave fue su amigo cercano, Lucas Brito Chaves Frota , un colega que trabajaba junto al cantante norteamericano y que falleció en el impacto luego de subirse al vuelo debido a un drástico e inesperada cambio de planes de Wao a último momento.

Completamente conmovido por la situación, el propio músico decidió romper el silencio en las últimas horas a través de sus redes sociales para dedicarle un desgarrador descargo a su compañero. Mediante una historia en su cuenta de Instagram, el artista eligió homenajear al productor fallecido con una sentida promesa de cara al futuro. “ Fue duro despedirme de vos hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”, manifestó con profundo dolor.

El texto de la publicación fue acompañado por una postal sumamente movilizante que retrató el último adiós a Frota durante su velatorio. En la fotografía se alcanzaba a distinguir el féretro cubierto por una prenda de vestir con una inscripción que sintetizaba la verdadera pasión y el motor de la carrera artística del joven productor musical: “ I Just Wanna Make You Dance (Yo solo quiero hacerte bailar)”.

Previamente, ya había utilizado las plataformas digitales para expresar su estado de shock y explicar los detalles de cómo logró esquivar la muerte en el territorio carioca. Todavía asimilando el impacto de la noticia y procesando la culpa de no haber abordado la aeronave, el artista no dudó en reconocerle un enorme sacrificio a su colega.

“Yo tendría que estar junto a ustedes en ese helicóptero y no fui en el último segundo. Ahora te debo mi vida, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te amo mucho. ¡Nunca te olvidaré, Lucas, sos luz pura!“, exclamó de manera categórica.

Qué se sabe sobre el accidente fatal que sufrió Gaspi

La investigación sobre el trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro, que provocó la muerte del creador de contenido argentino Gaspi, sumó un nuevo e importante eje pericial. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil confirmó que se abrió un expediente oficial para determinar si alguna de las aeronaves involucradas realizaba traslados de pasajeros fuera del marco legal.

La lupa del organismo regulador se posó sobre las habilitaciones del servicio tras las declaraciones de su director, Tiago Faierstein. El funcionario precisó al medio G1 que, si bien tanto las máquinas como sus comandantes cumplían con las normativas técnicas previas, el foco principal está en la naturaleza del viaje.

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso”.

Gaspi

A este escenario investigativo se le sumó un preocupante antecedente administrativo vinculado a uno de los aparatos que colisionaron el domingo por la mañana en el playón de una concesionaria de la firma BYD. Según registros oficiales, el dueño del helicóptero identificado con la matrícula PP-MAC, Oswaldo de Luca Filho, ya arrastraba una sanción económica impuesta por la propia ANAC en julio de 2025.

En aquella oportunidad, el propietario fue multado con unos 8 mil reales por negarse de manera explícita a presentar los libros contables, las estadísticas de vuelo y la documentación requerida por los inspectores.

Mientras avanzan las pericias para reconstruir la mecánica del impacto que destruyó por completo ambas máquinas, la justicia busca cruzar estos expedientes para establecer las responsabilidades del caso.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 9 de la mañana, conmocionó al ambiente artístico tras confirmarse el fallecimiento de sus seis ocupantes: el influencer Gaspar Prim Díaz, el músico estadounidense Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale, el productor brasileño Lucas Brito Chaves Frota y los pilotos encargados de las maniobras, Alexandre Souza y Charles Marsillac.