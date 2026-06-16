Muerte de Gaspi: las dificultades que afronta la familia para repatriar el cuerpo

El youtuber murió a los 23 años, luego de un brutal choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro. La Policía brasileña tiene un periodo específico para realizar los procedimientos investigativos antes de devolver los restos al país.

En medio de la conmoción y el dolor por la muerte de Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, la familia del youtuber sortea una serie de obstáculos para poder repatriar el cuerpo. El trágico hecho ocurrió en Río de Janeiro, tras el choque de dos helicópteros.

Según explicaron, el proceso de repatriación será complejo y demandará tiempo. “La familia no puede traer hoy el cuerpo. Tiene que atravesar un proceso burocrático bastante extenso, podría demorar una semana a 10 días” , señalaron en América.

En ese sentido, se explicó que el traslado será 100% privado: "El Estado argentino no se va a hacer cargo de la repatriación. No le corresponde. El consulado argentino no tiene injerencia, lo que puede es asesorar y acompañar a la familia. No solo con el cuerpo de Gaspi, sino con el del productor y director Lucas Vignale”.

Además, en Desayuno Americano especificaron que existen numerosos requisitos administrativos para concretar el traslado, considerando que el joven no tenía seguro de vida: “Se necesitan tres certificados. Es mucha data. Muchos trámites. Esto podría salir desde u$s5 mil a 10 mil, porque no se encarga tampoco el Estado brasileño. Se encargan las empresas privadas, funerarias”.

La investigación abrió una nueva línea de análisis que va más allá de las causas del accidente: las autoridades buscan determinar si alguna de las aeronaves realizaba transporte ilegal de pasajeros.

La pesquisa está a cargo de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), que intenta establecer si uno de los helicópteros ofrecía servicios comerciales sin la habilitación correspondiente, una práctica que, según denuncias previas, se habría extendido en distintas zonas turísticas de la ciudad.

El director ejecutivo del organismo, Tiago Faierstein, confirmó que tanto las aeronaves como sus pilotos contaban con la documentación exigida para operar. Sin embargo, aclaró que eso no descarta posibles irregularidades vinculadas con la actividad que desarrollaban al momento del siniestro.

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Según explicó, las primeras pericias indican que los pilotos tenían experiencia y que los helicópteros estaban en condiciones de volar. No obstante, los investigadores ahora intentan reconstruir quién contrató los vuelos, bajo qué modalidad se realizaron y si existió algún tipo de prestación comercial encubierta.

La principal sospecha apunta a la existencia de vuelos pagos ofrecidos fuera de los canales autorizados. Este tipo de servicios clandestinos suele promocionarse a través de redes sociales o intermediarios informales, evitando controles regulatorios, seguros específicos y exigencias de seguridad establecidas para el transporte aéreo de pasajeros.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un choque entre helicópteros en Brasil

El youtuber argentino Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, murió en un accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro por el cual se registraron al menos otras cinco personas fallecidas. Las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que intensificó un incendio en el lugar.

Gaspi, quien tenía 23 años, acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se hizo conocido por sus polémicos videos. En el último año participó en “La Velada del Año”, el evento de boxeo organizado por otro reconocido youtuber español Ibai Llanos en España, que reúne millones de visualizaciones.

El youtuber argentino había nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002 y ganó notoriedad cuando todavía era adolescente. Se caracterizó por su manera de saludar en los videos y las entrevistas improvisadas que realizaba en las calles, ya que abordaba a desconocidos y generaba situaciones que después se viralizaban en las redes sociales.

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En tanto, debido a su crecimiento, recibió el premio a "Youtuber del Año" en los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más importantes del streaming en Latinoamérica. Luego sufrió un periodo de crisis personal que lo llevó a alejarse parcialmente de las redes y replantearse su carrera. Durante ese lapso, reconoció haber sufrido problemas vinculados a la presión de la fama y la exposición constante.

También mantenía una estrecha relación con figuras del entretenimiento digital de Argentina y del exterior, lo que lo llevó a colaborar con varios influencers y artistas internacionales.

Cómo fue el trágico accidente de helicópteros en Brasil

La colisión entre las aeronaves ocurrió a las 8:59 hora local en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Luego los bomberos hallaron cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y, minutos después, localizaron a una sexta víctima en el segundo helicóptero, que se precipitó a unos cien metros del primer punto de impacto. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en el estacionamiento de un complejo comercial y provocó un incendio que alcanzó una estación de carga y desencadenó explosiones en cadena.

En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

El hecho obligó a cerrar el carril lateral de la Avenida das Américas e implementar desvíos de tránsito, en una zona de alta circulación que rápidamente sufrió una congestión.