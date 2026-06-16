Siguen las denuncias contra Manuel Adorni: lo acusan de "falsedad ideológica"

Tras presentar su declaración jurada, el jefe de Gabinete afronta una serie de presentaciones en su contra. Hoy se sortearon los juzgados en los tribunales de Comodoro Py.

La Justicia sorteó hoy las nuevas denuncias que se realizaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , luego de que se conoció la declaración jurada y las rectificaciones presentadas, con modificaciones contables que elevaron considerablemente su patrimonio.

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El delito de falsedad ideológica consiste en insertar o hacer insertar declaraciones falsas en un documento , en este caso, las DDJJ.

La justificación de todos los cambios realizados por Adorni, afirmó durante la entrevista televisiva, sería que tenía ingresos por US$500.000 que escondió y evadió durante años.

El dinero, según consignó, provendría de una inversión en criptomonedas previa a su ingreso a la función pública, pero que había omitido declarar en sus presentaciones anteriores ante la Oficina Anticorrupción.

Una de las nuevas denuncias sorteadas hoy en los tribunales de Comodoro Py fue realizada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro . Recayó en el juzgado federal 6 que por ahora está a cargo de Daniel Rafecas . Además, fue realizada otra denuncia por el abogado José Magioncalda, también por “falsedad ideológica”.

También se sorteó otra denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti por asociación ilícita.

Las denuncias seguramente serán anexadas al expediente por enriquecimiento ilícito que ya está avanzado en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

En esta causa ya se detectaron inconsistencias en las DDJJ presentadas, por lo que el fiscal ordenó nuevas medidas, mientras redacta el requerimiento de justificación patrimonial para que el funcionario explique el origen de los fondos.

Ese requerimiento es la antesala de una eventual indagatoria, en caso de que las explicaciones del funcionario no sean suficientes para la justicia.