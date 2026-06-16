16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Siguen las denuncias contra Manuel Adorni: lo acusan de "falsedad ideológica"

Tras presentar su declaración jurada, el jefe de Gabinete afronta una serie de presentaciones en su contra. Hoy se sortearon los juzgados en los tribunales de Comodoro Py.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
El jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete.

La Justicia sorteó hoy las nuevas denuncias que se realizaron contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se conoció la declaración jurada y las rectificaciones presentadas, con modificaciones contables que elevaron considerablemente su patrimonio.

Manuel Adorni y Javier Milei.
Te puede interesar:

Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni por el escándalo y cargó contra las "operaciones"

El delito de falsedad ideológica consiste en insertar o hacer insertar declaraciones falsas en un documento, en este caso, las DDJJ.

La justificación de todos los cambios realizados por Adorni, afirmó durante la entrevista televisiva, sería que tenía ingresos por US$500.000 que escondió y evadió durante años.

El dinero, según consignó, provendría de una inversión en criptomonedas previa a su ingreso a la función pública, pero que había omitido declarar en sus presentaciones anteriores ante la Oficina Anticorrupción.

Una de las nuevas denuncias sorteadas hoy en los tribunales de Comodoro Py fue realizada por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. Recayó en el juzgado federal 6 que por ahora está a cargo de Daniel Rafecas. Además, fue realizada otra denuncia por el abogado José Magioncalda, también por “falsedad ideológica”.

También se sorteó otra denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, contra Adorni y su esposa Bettina Angeletti por asociación ilícita.

Las denuncias seguramente serán anexadas al expediente por enriquecimiento ilícito que ya está avanzado en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

En esta causa ya se detectaron inconsistencias en las DDJJ presentadas, por lo que el fiscal ordenó nuevas medidas, mientras redacta el requerimiento de justificación patrimonial para que el funcionario explique el origen de los fondos.

Ese requerimiento es la antesala de una eventual indagatoria, en caso de que las explicaciones del funcionario no sean suficientes para la justicia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A pesar de las denuncias, Milei continúa respaldando a su jefe de Gabinete.

Caso Adorni: ¿por qué Javier Milei lo mantiene en el cargo?

La situación judicial de Manuel Adorni se complica cada vez más.

El criptocolchón de medio millón y otras ficciones de Adorni

Milei lo sostiene en el puesto, pero a Adorni no le creen ni siquiera sus compañeros de gabinete.

De la euforia financiera a Adorni, el relato choca con la realidad

play

Zago anticipó que dará quorum para la interpelación de Adorni: "Nos mintió descaradamente"

El gobernador remarcó la doble vara de la Justicia de acuerdo al color político.

Kicillof, irónico contra Adorni: "Estoy buscando un pendrive para los recursos de la Provincia"

play

El PRO, a fondo contra Adorni: "Presidente, queremos que defienda el cambio"

Rating Cero

Pampita compró una caja de figuritas y le llegaron dos cajas de puré de tomate.

Pampita cayó en la trampa mundial: compró una caja de figuritas y recibió algo insólito

Pergolin actuó de Dios con Gil Navarro muerto en la novela.

Se supo: el insólito motivo por el que Mario Pergolini aceptó el papel de Dios en Floricienta

¿Qué pasó en Gran Hermano?

Gran Hermano 2026: una participante sufrió un ataque de nervios tras la eliminación de un compañero

Se trata de Ece Irtem, tenía 35 años recién cumplidos. 

Murió una reconocida actriz turca de cine y televisión el día después de su cumpleaños

Una situación increíble.

Se filtró la insólita acción de un famoso en un restaurant que dejó sin palabras a todos

Su cambio se basó en entrenamiento de fuerza y hábitos saludables.

Con cuatro ejercicios clave: así fue la impresionante transformación de Hilary Duff

últimas noticias

Reconocimiento y despedida para un crack de nuestro fútbol

Hizo historia en el fútbol santafesino, anunció su despedida y lo reconocieron como "deportista destacado"

Hace 13 minutos
Las autoridades detuvieron al hombre e incautaron el auto. 

Un hombre encapuchado intentó secuestrar a cuatro mujeres en Ezeiza y terminó detenido

Hace 20 minutos
El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares

El Banco Central flexibilizó los requisitos para acceder a créditos en dólares

Hace 21 minutos
El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar se mantiene estable en plena expectativa tras el acuerdo EEUU-Irán

Hace 28 minutos
El jefe de Gabinete.

Más denuncias contra Adorni: lo acusan de "falsedad ideológica"

Hace 37 minutos