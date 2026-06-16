Mundial 2026: se confirmó cómo verán los participantes de Gran Hermano a la Selección argentina

Los jugadores del reality show tendrán la posibilidad de ver el debut del equipo de Lionel Scaloni desde el sillón de la casa más famosa y será transmitio en vivo.

Los participantes de Gran Hermano tendrán la posibilidad de vivir el debut de la Selección argentina en el mundial 2026 , al igual que sucedió en Qatar con los jugadores de la edición 2022, la cual ganó Marcos Ginocchio. Lo que no se definió es la dupla de relator y comentarista, ante la ausencia de Hernán Feler.

Pasó con los amistosos que tuvo el equipo de Lionel Scaloni en la previa del certamen mundialístico , pero con Jorge Arrutti a la cabeza, quien mostró todo el detrás de escena para poder relatar y poder respetar el aislamiento. Sin embargo, el periodista viajó al Estados Unidos y no estará disponible.

Los participantes podrán ver las imágenes del partido de fútbol y escuchar un relato alternativo , pero quedarán afuera de las tandas publicitarias o repeticiones que puedan filtrar información que perjudique el juego.

En 2022 rompió récords de audiencia la réplica del partido con la reacción de ellos y generó muchos clips en redes sociales por las formas de festejar. Esto se repitió durante todo Qatar y promete repetirse en este Mundial.

Claro está, la gala del martes queda levantada para poder darle prioridad a la transmisión y Santiago del Moro vuelve al aire el miércoles por la noche con la gala de nominación.

Gran Hermano 2026: una participante sufrió un ataque de nervios tras la eliminación de un compañero

La casa de Gran Hermano vivió un hecho insólito durante la gala de eliminación: Franco Zunino quedó eliminado luego de una votación peleada contra Steffany Campanita Pereira, pero al anunciar la decisión del público, una jugadora sufrió un ataque de nervios y comenzó a los gritos.

La noche comenzó con la placa completa, pero se fueron bajando de la misma porque tuvieron pocos votos. Alejandra Majulf fue la primera en bajar con el 1,6% de los votos, Luana Fernández con 2,8%, Yisela Ypio Pintos con el 6,4% y Leandro Nigro con el 14,2% de los votos.

Embed Yanina Zilli explotó tras la eliminación de Zunino de Gran Hermano: "¡¿Qué mier... ven afuera?! ¡Tanta gente de mier... que hay acá y lo sacan a Zunino!".pic.twitter.com/TaiKLsNrrR — MDZ Online (@mdzol) June 16, 2026

De esta manera, solo quedaron dos en placa y el mano a mano dividió a la casa. De manera sorpresiva y, luego de haber pasado varias definiciones, Zunino fue eliminado del juego. En ese momento, Yanina Zilli se quebró en llanto y comenzó a los gritos.

Solange Abrham y Cinzia Francischello, quienes habían sufrido la salida de Brian Sarmiento, comenzaron a festejar porque era uno de sus adversarios. Motivo que potenció el enojo de Zilli, quien estalló: “Con toda la gente de mierda que hay en esta casa. No puedo creer que se vaya Zunino”.