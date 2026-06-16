Mundial 2026: se confirmó cómo verán los participantes de Gran Hermano a la Selección argentina

Los participantes de Gran Hermano tendrán la posibilidad de vivir el debut de la Selección argentina en el mundial 2026, al igual que sucedió en Qatar con los jugadores de la edición 2022, la cual ganó Marcos Ginocchio. Lo que no se definió es la dupla de relator y comentarista, ante la ausencia de Hernán Feler.
Pasó con los amistosos que tuvo el equipo de Lionel Scaloni en la previa del certamen mundialístico, pero con Jorge Arrutti a la cabeza, quien mostró todo el detrás de escena para poder relatar y poder respetar el aislamiento. Sin embargo, el periodista viajó al Estados Unidos y no estará disponible.
Los participantes podrán ver las imágenes del partido de fútbol y escuchar un relato alternativo, pero quedarán afuera de las tandas publicitarias o repeticiones que puedan filtrar información que perjudique el juego.
En 2022 rompió récords de audiencia la réplica del partido con la reacción de ellos y generó muchos clips en redes sociales por las formas de festejar. Esto se repitió durante todo Qatar y promete repetirse en este Mundial.
Claro está, la gala del martes queda levantada para poder darle prioridad a la transmisión y Santiago del Moro vuelve al aire el miércoles por la noche con la gala de nominación.
Gran Hermano 2026: una participante sufrió un ataque de nervios tras la eliminación de un compañero
La casa de Gran Hermano vivió un hecho insólito durante la gala de eliminación: Franco Zunino quedó eliminado luego de una votación peleada contra Steffany Campanita Pereira, pero al anunciar la decisión del público, una jugadora sufrió un ataque de nervios y comenzó a los gritos.
La noche comenzó con la placa completa, pero se fueron bajando de la misma porque tuvieron pocos votos. Alejandra Majulf fue la primera en bajar con el 1,6% de los votos, Luana Fernández con 2,8%, Yisela Ypio Pintos con el 6,4% y Leandro Nigro con el 14,2% de los votos.
De esta manera, solo quedaron dos en placa y el mano a mano dividió a la casa. De manera sorpresiva y, luego de haber pasado varias definiciones, Zunino fue eliminado del juego. En ese momento, Yanina Zilli se quebró en llanto y comenzó a los gritos.
Solange Abrham y Cinzia Francischello, quienes habían sufrido la salida de Brian Sarmiento, comenzaron a festejar porque era uno de sus adversarios. Motivo que potenció el enojo de Zilli, quien estalló: “Con toda la gente de mierda que hay en esta casa. No puedo creer que se vaya Zunino”.