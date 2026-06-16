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Gran Hermano 2026: una participante sufrió un ataque de nervios tras la eliminación de un compañero

La jugadora se mostró enojada por la decisión del público de dejar afuera a uno de sus más cercanos en el reality show y cuestionó a todos: "Con tanta gente de mierda...".

¿Qué pasó en Gran Hermano?

¿Qué pasó en Gran Hermano?

La casa de Gran Hermano vivió un hecho insólito durante la gala de eliminación: Franco Zunino quedó eliminado luego de una votación peleada contra Steffany Campanita Pereira, pero al anunciar la decisión del público, una jugadora sufrió un ataque de nervios y comenzó a los gritos.

Nigro, visiblemente afectado, se refirió a sus compañeros como basuras.
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La noche comenzó con la placa completa, pero se fueron bajando de la misma porque tuvieron pocos votos. Alejandra Majulf fue la primera en bajar con el 1,6% de los votos, Luana Fernández con 2,8%, Yisela Ypio Pintos con el 6,4% y Leandro Nigro con el 14,2% de los votos.

De esta manera, solo quedaron dos en placa y el mano a mano dividió a la casa. De manera sorpresiva y, luego de haber pasado varias definiciones, Zunino fue eliminado del juego. En ese momento, Yanina Zilli se quebró en llanto y comenzó a los gritos.

Solange Abrham y Cinzia Francischello, quienes habían sufrido la salida de Brian Sarmiento, comenzaron a festejar porque era uno de sus adversarios. Motivo que potenció el enojo de Zilli, quien estalló: “Con toda la gente de mierda que hay en esta casa. No puedo creer que se vaya Zunino”.

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“¿Qué mierda ven afuera?”, gritó mientras le reclamaba al cielo. Sus compañeros intentaron contenerla incluso para que su compañero pueda tener el protagonismo de su salida tranquilo, pero no lo logaron. Franco le dedicó unas sentidas palabras y abandonó la casa, mientras que Yanina continuaba indingada.

Nigro de Gran Hermano respondió a las críticas sobre su higiene: "¿A quién no le pasó alguna vez?"

Nigro, uno de los últimos participantes en ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada, se refirió a los comentarios que escucha dentro de la casa sobre su higiene personal y se mostró muy afectado frente al stream.

La conversación sobre el participante y sus olores corporales ya suma varios capítulos y, sin dudas, se trata de un tema que toca una fibra muy personal. Esta vez, quien se sentó frente al stream y habló sobre cómo se siente con respecto a los comentarios que escuchó fue el propio protagonista.

"Decir que tengo mal aliento es de mala persona, ¿a quién no le pasó alguna vez?", empezó diciendo el hermanito frente a la cámara. "Ya están empezando a jugar con cosas personales, con cosas que me duelen, pero eso no voy a dejar que me tumbe", agregó sobre cómo se siente frente a los comentarios.

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