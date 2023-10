Nicki Nicole confirmó la noticia más esperada sobre Peso Pluma: "Es como..."

En diálogo con el podcast Molusco TV, Nicki Nicole fue consultada por su vínculo con el cantante mexicano y aseguró: "No me molesta que me pregunten por Peso Pluma, imaginate si vos todos los días salís con un perro... Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro, es como que es normal. ¡No estoy diciendo que seas un perro!". Esta comparación fue muy particular y se hizo viral en las redes sociales.