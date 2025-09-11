El presidente de Talleres se disculpó por sus dichos contra Chiqui Tapia: "Me equivoqué" Andrés Fassi le pidió perdón a la máxima autoridad de la AFA por los cuestionamientos que había lanzado en 2024. Además, fue autocrítico con la situación deportiva de la T. Por







Andrés Fassi, presidente de Talleres. Prensa de Talleres

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, se disculpó con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, luego de haberlo criticado en 2024 en el marco del escándalo que protagonizó el dirigente de la T con el árbitro Andrés Merlos después de un triunfo de Boca en la Copa Argentina.

En una conferencia de prensa que había brindado en septiembre de 2024, Fassi enfatizó que coordinó reunirse en distintas oportunidades con Tapia pero el encuentro no se desarrolló: "Le pedí juntarme hace más de un año y medio. La última vez que quedamos en juntarnos en Buenos Aires hizo que vaya un domingo y no me recibió. Quedamos en juntarnos al día siguiente y tampoco, la misma situación pasó el martes".

"Reiteradamente perjudica a una institución que merece respeto, a una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación de todas las que desde hace cuatro o cinco años vengo hablando de forma personal con él y con Beligoy. Chiqui, no juegues con Talleres", había aseverado en aquel entonces.

Por el pedido de disculpas del presidente de Talleres a Claudio Tapia https://t.co/VmtcPNrblm pic.twitter.com/JfAsPn0NJx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 11, 2025 Ahora, en otra conferencia de prensa, Fassi se disculpó con la máxima autoridad de la AFA: "Hoy mi reflexión es que ni el momento ni las formas en las que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué. Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aún más. No ayudó al fútbol, ni a Talleres ni a mí en lo personal, por lo que expreso una disculpa pública al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia".

En tanto, fue autocrítico con la situación del equipo, que se ubica penúltimo en la zona A del torneo Clausura 2025 con apenas un triunfo en siete partidos: "Talleres fue campeón en marzo y Chiqui Tapia entregó la Copa. Tenemos que hacer un mea culpa nosotros, con el cuerpo técnico, y generar en estos nueve partidos que quedan que Talleres logre salir de este mal momento".

También respaldó al entrenador del equipo, Carlos Tevez, y se responsabilizó. "Confiamos plenamente en nuestro cuerpo técnico, encabezado por él. Interpreto y me responsabilizo de todo lo que estamos viviendo dentro de la institución. Soy el máximo responsable de la crisis deportiva por la que estamos pasando", señaló.