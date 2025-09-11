IR A
Dillom se burla de la suspensión y anunció la nueva fecha para su show en Vélez

El rapero confirmó que el 21 de diciembre se presentará en el José Amalfitani de Liniers. El concierto se había programado originalmente para este jueves, 11 de septiembre.

Dillom se prepara para su gran show en Vélez.

Dillom se prepara para su gran show en Vélez.

Luego de que se anunciara la suspensión del show que debía dar este jueves en el estadio de Vélez Sarsfield, Dillom confirmó que la nueva fecha del concierto en Liniers será el domingo 21 de diciembre.

Con un sketch bizarro publicado en redes sociales, el rapero se ríe de la mala fortuna que tuvo con la fecha original programada para dar el show.

"Me hice una promesa. Me puse a entrenar sin parar durante un mes para llegar a mi primer Vélez. Dejé mi vicio por el alcohol de lado y lo puse bajo llave. No había vuelta atrás", se lo escucha decir a Dillom, mientras empiezan a sonar los primeros acordes de Eye of the Tiger, la famosa canción del grupo de rock estadounidense Survivor, banda de sonido de Rocky.

"Dejé absolutamente todos los malos hábitos, incluso las harinas, y empecé a entrenar sin parar. Todo marchaba acorde al plan, hasta que un día recibí la peor noticia", agrega el cantante. En ese momento, le suena el celular y una misteriosa voz le comunica la cancelación del show.

La noticia le cayó como balde de agua fría, al punto de hacerlo volver a los malos hábitos. Pero al rato, otro llamado telefónico le anuncia: "Tenemos fecha nueva".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dillom666/status/1966289906617168221&partner=&hide_thread=false

