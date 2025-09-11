IR A
Miranda! le hizo una broma viral a Nico Occhiato: "No estaría tan mal salir con tu mamá"

El dúo integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas sorprendió al cambiar la letra de Perfecta en vivo por pedido de Martín Garabal.

Miranda! generó muchas risas con su broma viral a Nico Occhiato.

Capturas Luzu TV

Miranda! le hizo una broma a Nico Occhiato por pedido de Martín Garabal y el video no tardó en ser viral en redes sociales, ya que el comediante tiene un historial muy largo de chistes referidos a la madre del conductor, por lo que esta situación generó muchas risas entre los oyentes de Nadie dice nada.

Rossello contó toda la interna en Luzu TV 
Grego Rossello contó la interna en Luzu TV y reveló los motivos por los que renunció

Durante la visita de Miranda! al programa de Luzu TV, Alejandro Sergi y Juliana Gattas tomaron por sorpresa a Occhiato luego de cambiar la letra de Perfecta para hacerle una broma por pedido de Garabal. Lo que sucede es que la cantante es la prima del comediante, de forma que este favor le quedó muy fácil de pedir para conseguir el viral.

De esta manera, el tema comenzó de la siguiente manera: "Tan pronto yo la ví, no pude reprimir, el amor a primera vista no funciona en mí, después de verla comprendí, que no estaría tan mal, salir con tu mamá, no me importó si arruinaríamos nuestra amistad, no me importó lo laboral". Con la primera referencia a la madre del presentador de La Voz Argentina, desde el control de Nadie dice nada colocaron imágenes de ella y esto evidenció la complicidad.

Miranda! Martín Garabal Nico Occhiato
Miranda! sorprendió al sumarse a las bromas de Martín Garabal contra Nico Occhiato.

"Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo salí con tu mamá que es un milfón, me aproveché de que no me pagabas tanto, te fui descansando, y la agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, la seguí viendo no lo podía parar, cuando caímos en lo que estaba pasando, la seguí besando y fue", continuó. Este fue el momento en el que Occhiato comenzó a gritar y pedir que le abran el micrófono para quejarse de la letra.

Para finalizar, Miranda! concluyó con la parte más picante: "Tu mamá, no necesito más, la adoraría aunque complique lo laboral, es que ella es perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue? ¿Que de papel cambié? Eras mi jefe y ahora eres mi bebé, es que esto es perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé... Michi". Tras esto, Garabal se levantó con los brazos en alto y el conductor evidenció su furia con la situación.

La confesión viral de María Becerra en el set de En el barro: "No es la primera vez que estoy esposada..."

La cantante María Becerra realizó una confesión hot en el set de la serie En el barro y no tardó en ser viral en redes sociales, ya que su personaje Cleo es uno de los más expuestos en la spin-off de Netflix y esto no hizo más que atraer todavía a más personas a la producción.

María Becerra En el barro
María Becerra sorprendió con su confesión viral en el set de En el barro.

