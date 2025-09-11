11 de septiembre de 2025 Inicio
Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Javier Milei

El Gobierno busca retomar la iniciativa tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y esta tarde inauguró la mesa federal con tres gobernadores amigos.

El ministro volvió a visitar el canal de streaming oficialista Carajo.
Será la primera deliberación del pleno del cuerpo tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones del domingo último, en las que el peronismo obtuvo el 46% de los votos. El Gobierno busca retomar la iniciativa tras esa derrota y esta tarde inauguró la mesa federal con tres gobernadores amigos.

La sesión será solicitada este viernes por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, informó la Agencia Noticias Argentinas. Los legisladores están confiados de tener los dos tercios para rechazar el veto presidencial a la ley emergencia pediátrica y el aumento de los recursos para las universidades, y que tendrán más votos que cuando esas leyes fueron sancionadas.

De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado y allí también estarán asegurados los votos para rechazar los vetos del presidente Javier Milei.

La sesión que diagrama la oposición también incluirá el proyecto impulsado por los gobernadores para cambiar la distribución del impuesto al combustible para que las provincias puedan tener los recursos que antes se derivaban a los fondos fiduciarios para obras públicas.

La decisión del Gobierno de vetar las leyes de Garrahan y de universidades despertó un fuerte rechazo de la mayoría de los bloques parlamentarios.

El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), afirmó que “vetar la ley de emergencia en salud infantil y de residencias nacionales es un acto de crueldad que no se sustenta en ninguna evidencia financiera”

“El Poder Ejecutivo lleva dos años sin resolver la problemática del Hospital, por eso insistiremos y será ley”, agregó.

Desde el radicalismo, el presidente de Democracia Para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo que la “declaración de emergencia al Hospital Garrahan como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad tiene un impacto fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de julio a diciembre de este año de $65.573 millones”.

El Gobierno se reunió con tres gobernadores con el eje en los ATN, los vetos y el Presupuesto 2026

