El gobernador de Santa Cruz visitó un proyecto agrícola en El Calafate: "La única forma de salir adelante es con trabajo y producción" El mandatario provincial Claudio Vidal destacó la puesta en marcha de un proyecto agrícola en cercanías de El Calafate y lo calificó como un paso clave para "recuperar la cultura del trabajo y sacar a la provincia adelante".







El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, visitó la estancia Alice, al pie del Cerro Frías en las cercanías de la ciudad El Calafate, donde destacó la puesta en marcha de un proyecto agrícola donde desde hace más de seis años se realizan siembras de pasturas para el engorde de ganado Hereford. "La única forma de salir adelante es con trabajo y producción", expresó el mandatario.

En su visita a la villa turística, el primer mandatario santacruceño calificó a la iniciativa como un paso clave para “recuperar la cultura del trabajo y sacar a la provincia adelante”. Gracias a una asociación entre la empresa estatal Santa Cruz Puede y la firma Cerro Frías, se amplían los cultivos hacia granos estratégicos que permitirán fortalecer la cadena de producción local.

“Hoy en este lugar, a 25 kilómetros de Calafate, se lleva adelante el primer proyecto productivo público-privado, entre la empresa estatal Santa Cruz Puede, el Consejo Agrario Provincial, la estancia Alice y un equipo de ingenieros agrónomos. Creemos fielmente que la única forma de salir adelante es a través del trabajo y la producción, y acá se comienza a dar un claro ejemplo”, afirmó el mandatario en declaraciones realizadas a la prensa local.

Santa Cruz Vidal arriba de un tractor, hablando con los trabajadores del lugar. Vidal explicó que la iniciativa permitirá avanzar en la siembra de avena, trigo y alfalfa, granos que abastecerán la planta de alimento balanceado que se instalará en Río Gallegos. “Estamos hablando de volver a trabajar la tierra, de apostar fuerte al agro, de producir alimento balanceado y lograr un kilo de carne más económico para la provincia. Esto genera nuevas oportunidades para pequeños y medianos productores”, aseguró.

El gobernador remarcó también el rol del Estado en estos procesos: “Lo extraño es que acá el Estado es parte. No solo hay que generar garantías, también hay que invertir y animarse a explorar. Lo estamos haciendo a través de Santa Cruz Puede en la agricultura y con FOMICRUZ en la minería, con acuerdos público-privados que hasta ahora no se habían concretado”.