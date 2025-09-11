11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horror en Pilar: hallaron el cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde hacía diez días

La víctima fue identificada como Solange Sanabria Ventura. Tenía 25 años. El cadáver fue mutilado y estaba dentro de una bolsa de residuos en el departamento de su novio, que quedó detenido.

Por
Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos

Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. 

Una joven de 25 años fue encontrada sin vida y mutilada dentro de una bolsa de residuos en el departamento de su novio en la localidad de Pilar. La víctima, identificada como Solange Sanabria Ventura, estaba desaparecida desde hacía diez días. Su pareja fue detenido tras intentar quitarse la vida.

Padre e hijo habían salido a pasear como de costumbre pero nunca regresaron.
Te puede interesar:

Encontraron los cuerpos sin vida del hombre y su hijo que eran buscados en Córdoba

La familia de Solange denunció su desaparición el 1 de septiembre, lo que desencadenó una intensa búsqueda. El desenlace ocurrió cuando las autoridades, alertadas por vecinos, encontraron sus restos en el departamento de su pareja.

El macabro hallazgo se produjo en un departamento ubicado en la calle Rivadavia 757, en la peatonal de Pilar, y fue posible gracias a una denuncia anónima al 911 que alertaba sobre "fuertes olores" que emanaban del segundo piso del edificio.

Cuando los oficiales de policía llegaron al lugar, se encontraron con una escena escalofriante: los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. El estado de descomposición del cuerpo sugiere que el asesinato no fue reciente.

El principal sospechoso del crimen es la pareja de Solange, Oscar Ángel Benítez, de 26 años. Al momento del allanamiento, las autoridades lo encontraron en la misma habitación donde estaba el cuerpo de la víctima.

Antes de ser arrestado, Benítez intentó quitarse la vida cortándose un brazo con un serrucho, una acción que lo llevó a ser trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar. La rápida intervención de los efectivos de la 1ª Comisaría de General Rodríguez permitió su detención y posterior derivación al hospital, donde permanece bajo custodia.

Si bien la autopsia se realizará en las próximas horas, el médico policial reveló que la víctima fue mutilada de manera brutal: sus dos piernas fueron cercenadas a la altura de la rodilla, al igual que su brazo izquierdo.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de Moreno es la encargada de la investigación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El menor que mató a la nena segrirá recluído en un instituto de menores.

Rechazaron la domiciliaria para el menor que arrastró 15 cuadras a Kim Gómez

Una niña ingresó a una escuela con un arma en Mendoza.

Conmovedoras revelaciones de una madre: su hija va a la escuela en que una alumna abrió fuego

Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre.

Encontraron muerto al argentino secuestrado en Brasil

play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

Mar del Plata: encontraron el cuerpo de una mujer en la playa

Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata

La víctima se llamaba Kevin Doherty.

Se enojó porque le sacaron fotos, discutieron y lo mató

Rating Cero

Dillom se prepara para su gran show en Vélez.

Dillom se burla de la suspensión y anunció la nueva fecha para su show en Vélez

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance luego de varios idas y vueltas.

Nicki Nicole compartió una foto íntima con Lamine Yamal tras confirmar su romance

Warner Bros. Discovery podría fusionarse con Paramount Global.

El hombre más rico del mundo quiere comprar Warner Bros. Discovery

Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day﻿.

Zendaya sorprendió con un inesperado look: ¿cambia de papel en Marvel?

La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales.

La impresionante transformación de Celeste Cid por un tratamiento estético

Yanina Latorre sorprendió con sus palabras contra Gimena Accardi.

Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"

últimas noticias

El ministro volvió a visitar el canal de streaming oficialista Carajo.

Luis Caputo: "Votar cada dos años me parece una ridiculez"

Hace 5 minutos
El Mundial contará con 104 partidos que se jugarán en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA reveló los horarios de todos los partidos del Mundial 2026: la buena noticia para los argentinos

Hace 54 minutos
Dillom se prepara para su gran show en Vélez.

Dillom se burla de la suspensión y anunció la nueva fecha para su show en Vélez

Hace 55 minutos
Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. 

Horror en Pilar: hallaron el cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde hacía diez días

Hace 1 hora
Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei

Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei

Hace 1 hora