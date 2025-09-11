Horror en Pilar: hallaron el cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde hacía diez días

La víctima fue identificada como Solange Sanabria Ventura. Tenía 25 años. El cadáver fue mutilado y estaba dentro de una bolsa de residuos en el departamento de su novio, que quedó detenido.

Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas.

Una joven de 25 años fue encontrada sin vida y mutilada dentro de una bolsa de residuos en el departamento de su novio en la localidad de Pilar. La víctima, identificada como Solange Sanabria Ventura , estaba desaparecida desde hacía diez días . Su pareja fue detenido tras intentar quitarse la vida.

La familia de Solange denunció su desaparición el 1 de septiembre, lo que desencadenó una intensa búsqueda. El desenlace ocurrió cuando las autoridades, alertadas por vecinos, encontraron sus restos en el departamento de su pareja.

El macabro hallazgo se produjo en un departamento ubicado en la calle Rivadavia 757, en la peatonal de Pilar, y fue posible gracias a una denuncia anónima al 911 que alertaba sobre "fuertes olores" que emanaban del segundo piso del edificio.

Cuando los oficiales de policía llegaron al lugar, se encontraron con una escena escalofriante: los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas . El estado de descomposición del cuerpo sugiere que el asesinato no fue reciente.

El principal sospechoso del crimen es la pareja de Solange, Oscar Ángel Benítez, de 26 años . Al momento del allanamiento, las autoridades lo encontraron en la misma habitación donde estaba el cuerpo de la víctima.

Antes de ser arrestado, Benítez intentó quitarse la vida cortándose un brazo con un serrucho, una acción que lo llevó a ser trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar. La rápida intervención de los efectivos de la 1ª Comisaría de General Rodríguez permitió su detención y posterior derivación al hospital, donde permanece bajo custodia.

Si bien la autopsia se realizará en las próximas horas, el médico policial reveló que la víctima fue mutilada de manera brutal: sus dos piernas fueron cercenadas a la altura de la rodilla, al igual que su brazo izquierdo.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de Moreno es la encargada de la investigación.