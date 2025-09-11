La Conmebol cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana: dónde se jugará La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el partido, programado para el 22 de noviembre, finalmente no se desarrollará en Santa Cruz de la Sierra como estaba previsto. Por







La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) modificó la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, por lo que finalmente el partido, programado para el 22 de noviembre, no se desarrollará en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra como estaba previsto.

En un comunicado, la Conmebol advirtió por la situación del estadio en el que se iba a jugar la final de la Copa Sudamericana y explicó: "Pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio 'Tahuichi' Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025".

El comunicado confirmó también la nueva sede. "En atención a estas circunstancias la CONMEBOL ha resuelto trasladar la sede de la final de la CONMEBOL Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia", expresó.

Finalmente, la final de la Copa Sudamericana se jugará en Asunción. "Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización", agregó sobre la logística.

En tanto, la entidad explicó el motivo de la modificación: "El informe técnico, es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual, se han agotado todos los plazos razonables. El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final de la CONMEBOL Sudamericana y cumplir con excelencia el compromiso asumido por la CONMEBOL con los hinchas, los clubes participantes, y con las empresas y marcas asociadas".