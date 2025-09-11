11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Conmebol cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana: dónde se jugará

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el partido, programado para el 22 de noviembre, finalmente no se desarrollará en Santa Cruz de la Sierra como estaba previsto.

Por
La Conmebol cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana

CONMEBOL

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) modificó la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, por lo que finalmente el partido, programado para el 22 de noviembre, no se desarrollará en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra como estaba previsto.

No levantarán la clausura hasta que se cumplan las garantías mínimas.
Te puede interesar:

El fiscal de la causa de Independiente exigió un acuerdo con Aprevide para levantar la clausura del estadio

En un comunicado, la Conmebol advirtió por la situación del estadio en el que se iba a jugar la final de la Copa Sudamericana y explicó: "Pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio 'Tahuichi' Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025".

El comunicado confirmó también la nueva sede. "En atención a estas circunstancias la CONMEBOL ha resuelto trasladar la sede de la final de la CONMEBOL Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia", expresó.

Conmebol Copa Sudamericana Asunción cambio sede anuncio
Finalmente, la final de la Copa Sudamericana se jugará en Asunción.

Finalmente, la final de la Copa Sudamericana se jugará en Asunción.

"Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización", agregó sobre la logística.

En tanto, la entidad explicó el motivo de la modificación: "El informe técnico, es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual, se han agotado todos los plazos razonables. El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final de la CONMEBOL Sudamericana y cumplir con excelencia el compromiso asumido por la CONMEBOL con los hinchas, los clubes participantes, y con las empresas y marcas asociadas".

Por último, la Conmebol expuso la postura de la Federación Boliviana de Fútbol. "Es muy importante aclarar que la CONMEBOL continuará con las inversiones y mejoras en el estadio 'Tahuichi' Ramón Aguilera de cara a próximos torneos. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha expresado ya su interés en albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2027", marcó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

conmebol sanciono a independiente: queda fuera de la sudamericana y debera jugar siete partidos sin publico

Conmebol sancionó a Independiente: queda fuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

Néstor Grindetti, presidente de Independiente.

Néstor Grindetti reveló cuándo se podría conocer el fallo sobre Independiente-U. de Chile

La Aprevide aplicó derecho de admisión para 41 barras de Independiente.

La fuerte sanción de Aprevide a hinchas de Independiente y U. de Chile por los incidentes en Avellaneda

Encuentro clave en la Conmebol por la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile

Encuentro clave en la Conmebol por la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile

El Mundial contará con 104 partidos que se jugarán en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA reveló los horarios de todos los partidos del Mundial 2026: la buena noticia para los argentinos

El entrenador tuvo una desafortunada frase sobre el crack del Barcelona.

El Mono Burgos aclaró la frase desafortunada sobre Lamine Yamal que lo dejó fuera de la TV española

Rating Cero

Dillom se prepara para su gran show en Vélez.

Dillom se burla de la suspensión y anunció la nueva fecha para su show en Vélez

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance luego de varios idas y vueltas.

Nicki Nicole compartió una foto íntima con Lamine Yamal tras confirmar su romance

Warner Bros. Discovery podría fusionarse con Paramount Global.

El hombre más rico del mundo quiere comprar Warner Bros. Discovery

Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day﻿.

Zendaya sorprendió con un inesperado look: ¿cambia de papel en Marvel?

La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales.

La impresionante transformación de Celeste Cid por un tratamiento estético

Yanina Latorre sorprendió con sus palabras contra Gimena Accardi.

Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"

últimas noticias

El ministro volvió a visitar el canal de streaming oficialista Carajo.

Luis Caputo: "Votar cada dos años me parece una ridiculez"

Hace 17 minutos
El Mundial contará con 104 partidos que se jugarán en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA reveló los horarios de todos los partidos del Mundial 2026: la buena noticia para los argentinos

Hace 1 hora
Dillom se prepara para su gran show en Vélez.

Dillom se burla de la suspensión y anunció la nueva fecha para su show en Vélez

Hace 1 hora
Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de residuos, envueltos en frazadas y atados con sogas. 

Horror en Pilar: hallaron el cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde hacía diez días

Hace 1 hora
Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei

Diputados ya diagraman una sesión para insistir con la Ley Garrahan y frenar los vetos de Milei

Hace 2 horas