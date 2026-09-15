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Nick de Gran Hermano despreció su relación con Daniela Celis y ella salió al cruce: "Falta de respeto"

El ex participante del reality, durante una entrevista minimizó la relación que mantuvieron: "Era mi chonga". Por su parte, Celis se enfureció y se expresó en redes.

¡Es un montón! El ex participante de Gran Hermano reveló detalles intímos de Pestañela y ella no se lo perdono.

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Nick Sicaro, exparticipante de Gran Hermano, recordó durante una entrevista el affaire que mantuvo con Daniela Celis. El joven aclaró que nunca llegaron a ser pareja y reveló detalles sobre un problema íntimo que atravesaron, declaraciones que no le cayeron nada bien a la influencer.

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En este sentido, Pestañela estalló al escuchar las declaraciones de su ex durante una entrevista con Rulo Schijman, en la que minimizó el vínculo que habían mantenido. “Te lo voy a poner así: conocés una chonga, la ves dos, tres veces y las cosas se terminaron. En su momento aclaramos todo y quedó la mejor. Después pasaron quil... y a ella un poco de enojo le habrá quedado porque me bloqueó de todos lados”, detalló Sicaro al referirse a Celis.

Frente a esas declaraciones, Celis expresó su indignación en redes sociales: “¡Esto me parece un montón! Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano antes de sentarse a ventilar situaciones privadas".

Captura: internet

Captura: internet

El percance íntimo por el que se separaron Daniela Celis y Nick de Gran Hermano

La separación entre los ex integrantes de Gran Hermano, Daniela Celis y Nick Sicaro, concretada a mediados de junio tras apenas dos meses de relación, sumó una nueva versión sobre sus motivos. La explicación surgió de declaraciones de la conductora Yanina Latorre en su programa de televisión, donde habló de diferencias en la intimidad de la pareja.

“El problema de Nick es que ella le pedía cosas que él no hacía”, afirmó Latorre. Luego, ante la consulta de sus compañeros, agregó: “Que no le baldeaba el patio”, en una referencia a una práctica sexual que, según su versión, Celis esperaba de su entonces pareja.

Danierla Celis y Nick Sicaro terminaron su romance meses atrás.

Danierla Celis y Nick Sicaro terminaron su romance meses atrás.

En Sálvese Quien Pueda (América TV), el periodista Martín Salwe también aportó una explicación sobre esa versión y sostuvo que Sicaro tenía una postura determinada respecto de ciertas prácticas íntimas dentro de sus relaciones. Se trata, en todos los casos, de testimonios difundidos públicamente y no de una confirmación de los protagonistas.

La versión de Latorre tomó fuerza después de que Celis ya hubiera dejado una pista sobre el final: “No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…”. Además, la influencer anticipó: “Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano”.

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