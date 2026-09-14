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Cambio de última hora en las encuestas: adelantaron una ganadora contundente en Gran Hermano

Los últimos sondeos en redes muestran una diferencia amplia entre las tres candidatas al premio mayor. El anuncio definitivo llega este lunes.

Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia, Yipio Pintos y Sol Abraham se disputan el trofeo mayor del reality de Telefe.

Redes sociales

A poco de la definición de Gran Hermano Generación Dorada, se filtraron nuevas encuestas que muestran un cambio importante en las tendencias y adelantan una ganadora con una ventaja abrumadora sobre sus dos rivales. Charlotte Caniggia, Yipio Pintos y Sol Abraham se disputan el trofeo mayor del reality de Telefe conducido por Santiago del Moro, y los últimos sondeos marcan una diferencia contundente a favor de una de ellas.

Una nueva temporada de Gran Hermano llegará pronto.
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Según el usuario de X GH Trivia, especializado en encuestas dirigidas a los seguidores del programa, el escenario para este domingo aparece prácticamente definido de cara a la gala final. Los números actuales muestran una diferencia tan marcada que dejan poco margen para sorpresas en la votación.

Los resultados oficiales recién se conocerán este lunes por la noche cuando Santiago del Moro abra los sobres en vivo y de a conocer los porcentajes reales de cada participante para anunciar a la ganadora de la edición 2026. Mientras tanto, hay que destacar que estas cifras corresponden a encuestas informales realizadas en redes sociales, que si bien suelen funcionar como termómetro del clima general entre los seguidores, puede no acertar teniendo en cuenta una gran cantidad de sorpresas que dio el programa en relación a resultados finales que fueron distintos a lo que todos esperaban.

Quién ganará Gran Hermano, según las encuestas

Los últimos números difundidos por GH Trivia son muy claros. Yipio Pintos lidera con el 73,2% de la intención de voto, muy por encima de Charlotte Caniggia, que se ubica segunda con el 18,3%, y de Sol Abraham, que cierra el podio con el 8,5%. Con esta diferencia, la preferencia del público parece estar más que definida a pocas horas del anuncio oficial.

Este resultado marca un cambio importante respecto de mediciones anteriores del mismo usuario. En una encuesta previa, también difundida en X, se había planteado un escenario distinto en el que Charlotte aparecía como la participante en riesgo de abandonar la casa, con apenas el 16,3% de los votos, mientras que Yipio y Sol avanzaban a la instancia final con el 57,6% y el 26,1% respectivamente.

La comparación entre ambos sondeos parece mostrar el fuerte crecimiento que tuvo Yipio en la intención de voto durante las últimas horas, consolidándose como la clara favorita del público de cara a la definición. Habrá que esperar hasta el final del programa para confirmar si esta tendencia se replica en los resultados oficiales que anunciará Santiago del Moro.

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