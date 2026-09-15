La demoledora frase que usó Sol para despedir a Charlotte Caniggia de Gran Hermano La casa vivió un momento de máxima tensión tras el picante cruce entre las dos concursantes durante la gala. Agregar C5N en









La finalista le lanzó una picante frase a la reciente eliminada.

La ansiada recta final de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche de máxima tensión con la definición del tercer puesto, vacante que ocupó Charlotte Caniggia tras la votación del público. El encargado de anunciar el resultado fue Santiago del Moro, quien comunicó en vivo la eliminación de la mediática y su inminente salida de la casa más famosa del país, desatando una fuerte marejada de reacciones entre los seguidores del certamen.

Sin embargo, el instante crucial de la despedida se vio empañado por un cruce picante con una de sus rivales. Mientras la recién eliminada caminaba hacia la puerta de salida, Solange Abraham le disparó una filosa y provocativa frase desde un rincón del salón: “Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau”. El tenso momento debió ser neutralizado por la intervención de la voz del Big, que intervino rápidamente para despedir a la concursante con palabras afectuosas.

Redes sociales La partida de la hija de Claudio Paul Caniggia aseguró el pase automático a la gran final para Sol Abraham y Yipio, quien festejó efusivamente junto a su compañera el acceso a la instancia decisiva. Pese a la chicana recibida, Charlotte mantuvo la compostura antes de cruzar el umbral y prefirió fundirse en un cálido abrazo con Yipio, expresándole de corazón sus mejores deseos para consagrarse campeona de la edición.

Sol o Yipio: quién gana Gran Hermano, según las encuestas La edición histórica de Gran Hermano Generación Dorada ingresó en su etapa cúlmine tras más de 200 días de aislamiento y el paso de 43 participantes. La final enfrentará a Yisela "Yipio" Pintos y Solange "Sol" Abraham, dos competidoras que mantuvieron estrategias completamente contrapuestas a lo largo del juego y que tuvieron que salir de la casa para luego reingresar con fuerza al certamen.

Redes sociales Las votaciones informales en redes sociales ya comenzaron a marcar una clara tendencia sobre la definición del programa. El especialista Federico Bongiorno, conductor del streaming oficial en YouTube junto a Lucila "La Tora" Villar, lanzó una consulta en X que superó los 11.000 votos en pocos minutos. Allí, Solange se posicionó como la principal favorita al quedarse con el 66,2% de las preferencias, superando ampliamente a la uruguaya, que cosechó el 29,1%.

Pese al abrumador liderazgo exhibido en la red social del pajarito, el panorama cambia drásticamente al analizar otras plataformas digitales. En Instagram, los números se invirtieron por completo y ubicaron a Yipio al frente de las encuestas con un 61% de los apoyos frente al 33% cosechado por Sol, anticipando un final abierto y una definición voto a voto en la gala decisiva.