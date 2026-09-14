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Confirmaron que habrá Gran Hermano 5: requisitos y cómo anotarse para la próxima edición

Telefe puso en marcha la convocatoria oficial para encontrar a los futuros integrantes que habitarán la casa más famosa de la televisión.

Una nueva temporada de Gran Hermano llegará pronto.

Una nueva temporada de Gran Hermano llegará pronto.

Telefe renovará su pantalla con una nueva entrega de Gran Hermano y ya abrió la convocatoria oficial para encontrar a sus futuros protagonistas. El encargado de ratificar la realización del reality fue el propio conductor Santiago del Moro, quien confirmó que el proceso de selección ya se encuentra formalmente habilitado para todos los aspirantes que busquen ingresar al certamen.

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La etapa de inscripción se gestiona exclusivamente por la vía virtual, donde los interesados deben acceder al portal oficial para completar una planilla con sus datos personales y antecedentes. La producción del show estableció este procedimiento como el primer filtro obligatorio dentro de la búsqueda de perfiles que conformarán la grilla de participantes de la quinta temporada.

Entre los requerimientos centrales solicitados por la organización, los candidatos deberán confeccionar y adjuntar un video de presentación. En dicho material audiovisual, los postulantes tendrán que exponer sus rasgos de personalidad, contar su historia de vida y fundamentar los motivos por los cuales consideran que merecen cruzar la puerta de la casa más famosa del país.

Requisitos para anotarse a Gran Hermano 5

La nueva convocatoria para el exitoso certamen de la pantalla chica se destaca por su marcada amplitud de criterio respecto del perfil de los postulantes. El aspecto normativo central para formar parte del proceso de selección establece únicamente como condición obligatoria ser mayor de 18 años, descartándose la existencia de un límite máximo de edad para presentar la postulación formal ante la producción.

Esta apertura en las reglas del casting permite que un abanico sumamente diverso de aspirantes pueda aspirar a ingresar a la casa más famosa del país en esta quinta edición. No obstante, las autoridades del programa remarcaron que superar ese umbral etario básico constituye solo el punto de partida, ya que la elección final dependerá del desempeño individual a lo largo de las distintas instancias de evaluación.

Para incrementar las posibilidades de avanzar en el proceso de reclutamiento, resulta imprescindible encarar la primera etapa con máxima precisión y dedicación. Confeccionar la planilla digital sin errores e incluir una presentación audiovisual atractiva se convierten en los pilares fundamentales para captar la atención de los seleccionadores y superar el primer filtro del certamen.

Cómo me anoto a Gran Hermano 5

Para formalizar la postulación al reality show de Telefe, los aspirantes deberán confeccionar un material audiovisual y alojarlo en plataformas digitales como YouTube o Vimeo. Este archivo resulta un requisito indispensable dentro de la convocatoria, ya que constituye la herramienta principal para que el equipo de selección pueda analizar a cada uno de los postulantes de la quinta temporada.

Una vez que la grabación se encuentre subida en la web, la persona interesada tiene que copiar el enlace o URL correspondiente y pegarlo dentro de la casilla asignada en la planilla digital. Completar correctamente este paso en el formulario oficial permitirá que los productores de la señal televisiva accedan directamente al contenido para evaluar las distintas candidaturas registradas.

Las recomendaciones de la organización hacen hincapié en utilizar los dos minutos de duración máxima para exponer las características distintivas de cada aspirante. Se sugiere elaborar un discurso síntesis y contundente que permita transmitir la personalidad del candidato, mostrando sus rasgos diferenciales de forma directa frente a los encargados del casting.

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