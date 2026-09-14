Bombazo: una exparticipante de Gran Hermano demandará al programa en plena final Un escándalo judicial sacude la transmisión de Telefe a raíz de la drástica postura que tomó una antigua integrante de la casa. Agregar C5N en









Una famosa participante llevará a las vías legales al reality. Redes sociales

Gladys La Bomba Tucumana sorprendió al entorno mediático al anunciar que recurrirá a la vía legal tras no recibir respuestas sobre sus pertenencias. A tres meses de su salida de Gran Hermano Generación Dorada, la popular referente de la cumbia tomó la drástica determinación de llevar el conflicto a los tribunales. El foco de la contienda judicial responde al reclamo por un objeto que permaneció dentro del estudio y que posee una fuerte carga afectiva ligada a su historia personal.

En declaraciones brindadas al programa Infama, la intérprete de “La Pollera Amarilla” reveló que ya contrató representación legal para exigir la restitución de sus objetos personales. “Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo”, ratificó la cantante al detallar el motivo central de su intimación hacia el ciclo.

El accesorio en disputa pertenecía a Luciano Ojeda, pareja de la artista que falleció en mayo de 2025 como consecuencia de un cáncer. Si bien la joya carece de una suma monetaria ostentosa, representa un símbolo afectivo crucial dentro de su proceso de duelo. Al justificar el motivo para iniciar acciones judiciales, la cantante fundamentó la relevancia espiritual de la pieza: “Económicamente no vale nada, pero para mí lo vale todo porque él la amaba con toda su alma”.

A pesar de haber agotado las instancias privadas de diálogo antes de dar este paso, la cantante confirmó que el accesorio figuraba en una imagen conmemorativa que introdujo al certamen. Tras abandonar la convivencia dentro de la casa y recibir su equipaje de regreso, notó la ausencia tanto de la joya de su difunta pareja como de diversas prendas de vestir que utilizó durante los shows musicales, motivo por el cual formalizará la denuncia ante la Justicia.

Se define la final de Gran Hermano El exitoso formato de Telefe ingresó en su instancia decisiva y confirmó la fecha exacta en la que se conocerá a la nueva campeona. Tras haber iniciado su transmisión el pasado 23 de febrero de 2026, la actual edición encara sus últimas jornadas bajo un formato de competencia sumamente exigente para el trío de participantes que logró resistir en el juego hasta las instancias finales.

La consagración definitiva del certamen se producirá el miércoles 16 de septiembre, jornada en la que el voto del público resolverá la identidad de la ganadora. Sin embargo, la tensión comenzará este lunes 14, fecha en la que se definirá qué jugadora se adjudica el tercer puesto. Según detalló Santiago del Moro, una de las tres finalistas deberá cruzar la puerta de salida para dejar únicamente a dos competidoras en carrera por el título. La pelea por la gloria máxima del reality show estará concentrada entre Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Solange “Sol” Abraham. Las tres participantes se disputarán el apoyo de los espectadores en las últimas horas de votación para intentar quedarse con el codiciado trofeo y la lista de valiosos premios reservados para la ganadora de la temporada.