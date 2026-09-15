Una figura de Telefe se quebró en llanto al hacer una confesión íntima: "Me ven y huyen, se espantan"

La influencer y ex Gran Hermano Daniela Celis protagonizó un momento de profunda emoción al hablar sobre su presente sentimental. La famosa y actual integrante de Sex se quebró al admitir que lleva tiempo sin tener relaciones y que la situación afecta directamente su autoestima.

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Visiblemente angustiada frente a las cámaras, lanzó una fuerte frase que sorprendió a todos en el estudio: “Me ven a mí y huyen, se espantan”. Además, confesó que empezó a cuestionarse su personalidad y su aspecto físico al expresar: “Si soy linda o no, si soy muy pesada. ¿Qué hago?” .

Profundizando en sus vínculos en diálogo con en Patria y familia (Luzu TV) , aclaró cuáles son sus expectativas reales ante los hombres que se le acercan cotidianamente. “No me quiero casar, no me quiero enamorar, no quiero que quieran a mis hijas, no sé qué se piensan” , sostuvo tajante.

Ante el desgarrador testimonio, sus compañeras intervinieron rápidamente para brindarle contención emocional en vivo. Anita Espósito le cuestionó directamente: “El problema es ese, amiga. ¿Qué importa lo que ellos quieran?”, instándola a dejar de buscar una validación externa.

Hacia el final del programa, la ex Gran Hermano recurrió al humor pícaro para distender la tensa situación vivida. “Necesito algo de ellos…”, exclamó entre risas cómplices, dejando en evidencia que aún busca respuestas en el plano amoroso.

Deniela Celis cruzó a Nick Sicaro por confesar que tuvieron un problema íntimo

El conflicto mediático escaló luego de que Nick Sicaro confirmara públicamente que mantuvo un affaire con Daniela y que existió un problema íntimo. En diálogo con Rulo Schijman, el ex Gran Hermano (Telefe) detalló sin filtros: “Conocés una chonga, la ves dos, tres veces y las cosas se terminaron”.

Sicaro también se refirió a las versiones vertidas previamente en SQP (América) sobre los detalles de su ruptura vinculada a la intimidad. Al respecto, admitió al aire: “No estuve muchas veces con Daniela, no era ni mucho menos mi pareja, entonces eso es verdad que no pasó”.

Al enterarse de estas declaraciones públicas, la furia de Daniela Celis estalló de inmediato a través de sus redes sociales oficiales. La mediática expresó su total indignación y apuntó contra el tratamiento de su privacidad: “¡Esto me parece un montón!”.

En su firme descargo virtual, exigió mayor consideración sobre los temas personales y sentenció categóricamente: “Jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano antes de sentarse a ventilar situaciones privadas”.

La polémica se completa con los picantes motivos filtrados semanas atrás por Yanina Latorre y Martín Salwe sobre los desencuentros en la pareja. Ante esto, la influencer cerró su postura con un contundente “fatal” respaldando el repudio generalizado de sus seguidores.