Luana de Gran Hermano reveló con cuántos famosos estuvo y contó la propuesta que recibió de Franco Colapinto: "Me invitó a..."

La exhermanita de la Generación Dorada, no dudó en revelar detalles de su vida amorosa. Además expuso al piloto de la Fórmula 1.

Luana Fernández, la ex Gran Hermano , durante una entrevista con Ángel De Brito dio a conocer con cuántas famosos estuvo y sorprendió a todos al contar la propuesta que recibió por parte del piloto argentino.

Confesión inédita: una figura de Telefe aseguró que hablaba con Franco Colapinto y estuvo a punto de verse

Tras quedarse con el cuarto puesto, Luana fue invitada a LAM y durante la charla con el panel no solo habló de su paso por la casa más famosa, sino también sobre su vida amorosa.

Luego de quedar vinculada sentimentalmente con varios participantes del reality, como Franco Zunino, y de protagonizar algunos besos con Matías Hanssen y Juan Pablo de Vigil, Luana volvió a quedar en el centro de la escena, la joven admitió que también estuvo con algunos famosos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando reveló las conversaciones que mantuvo con Franco Colapinto: “Me hablaba con Colapinto . No sé si está de novio ahora. Yo lo seguía hace mucho, antes de que se hiciera conocido y ahí empezamos a hablar.

En ese sentido, detalló la propuesta que le hizo el piloto: “Un día me invitó a la casa de Bizarrap , en Navidad, y yo no podía porque estaba con la familia de mi novio”.

Por otra lado, negó su affaire con Enzo Fernandez y no le tembló el pulso para blanquear su aventura con Vittorio de Alessandro, el actor argentino. “Estuve con varios famosos, pero no me acuerdo porque perdí un poco la memoria ahí adentro (del reality). No les estoy mintiendo”, concluyó la influencer.

a Luana no le tembló el pulso y empezó a nombrar con los que estuvo: Victorio Dalessandro, Tyago Griffo, Franco Colapinto y aparentemente estuvo también con Marcelo Tinelli y con Enzo Fernandez



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Luana Fernández y sus shippeos dentro de la casa: confesó con quién se quedó con ganas de tener intimidad en Gran Hermano

Luego de convertirse en la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández pasó por el panel del programa de Telefe y habló de forma directa sobre sus interacciones afectivas en el encierro.

Frente a las especulaciones sobre sus acercamientos dentro de la casa, el analista Ceferino Reato ironizó indicando: "Ahora todo frustración lo tuyo, porque encaraste a todos y ninguno te dio bola". Ante este comentario, Luana rechazó tajantemente esa visión y respondió sin dudarlo: "Me dieron bola, no te creas que no. Pero no pasó nada".

Luana y Tomi, en la casa más famosa. Telefe

Luego de que Sol Pérez señalara su fuerte temperamento y la propia joven acotara "los intimido", la panelista Mariana Brey buscó precisiones y le preguntó directo: "¿Con cuál te quedaste ganas de tener sexo? ¿Con Zunino?". En un principio, Fernández intentó esquivar la respuesta manteniendo la cautela y expresó entre risas: "No quiero quemar a nadie".

Sin embargo, ante la insistencia del equipo del programa por conocer la identidad del participante en cuestión, la cuarta finalista terminó cediendo y dejó en claro quién le atrae en la actualidad. Rompiendo el misterio sobre sus deseos en el reality, la exjugadora rompió el silencio y confesó abiertamente: "A mí me gusta Tomi ahora".