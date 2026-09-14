Santiago del Moro confesó quién fue la jugadora favorita de Gran Hermano para la producción El conductor puso un nombre en el centro de la conversación a horas del cierre de la temporada. Las encuestas en redes sociales marcan una favorita clara. Agregar C5N en









Del Moro habló con Charlotte Caniggia, Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham. Redes sociales

Santiago del Moro sorprendió a las finalistas con una revelación que nadie esperaba. Durante su visita a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el conductor blanqueó quién había sido la participante más querida por los técnicos y productores del programa a lo largo de toda la temporada. Y el nombre sorprendió a todas.

No era Andrea del Boca ni Manuel Ibero, los dos participantes más controvertidos de la edición. La elegida por la producción fue Yanina Zilli, y el motivo que expuso del Moro generó risas en el estudio. "A la Zilli la querían todos porque nunca pedía nada. La que menos jodía en el confesionario", dio a conocer entre risas el conductor, sintetizando en una frase lo que la convertía en la favorita de quienes trabajaban detrás de cámara.

La confesión se dio en un clima distendido, mientras Santiago del Moro charlaba con las finalistas Charlotte Caniggia, Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham sobre sus propias visiones de la competencia. Cada una dio su versión sobre quién creía que iba a llevarse el título. Charlotte apostó sin dudar por Andrea del Boca, Yipio mencionó a Manu como el que tenía el perfil ideal, y Sol nombró a Zunino con una reflexión que cerró el intercambio. "Tenía ojitos claros y ese perfil hegemónico que todos dicen. Me alegro que después todo haya cambiado", dijo la finalista.

Redes sociales Quién ganará Gran Hermano, según las encuestas Con la gran final programada para este lunes, las encuestas paralelas difundidas en X por la cuenta especializada GH Trivia muestran un panorama que parece tener una definición muy clara. Según los sondeos de este domingo, Yipio lidera con una ventaja contundente sobre sus rivales, acumulando el 73,2% de las preferencias del público.

Redes sociales Charlotte Caniggia aparece en segundo lugar con el 18,3%, mientras que Solange Abraham cierra la tabla con el 8,5%. Los números dejan poco margen para la sorpresa, aunque el resultado oficial recién se conocerá cuando Santiago del Moro abra cada sobre en vivo y anuncie a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Las primeras cifras que habían circulado al inicio de la semana ya anticipaban esta tendencia. En ese primer relevamiento, Charlotte aparecía como la candidata a quedar eliminada primero con el 16,3%, mientras que Yipio y Sol avanzaban a la final con el 57,6% y el 26,1% respectivamente. Los porcentajes actuales confirman que la uruguaya fue ganando terreno de manera sostenida en la recta final de la competencia.