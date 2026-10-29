La verdad por la que Damián Betular se va de MasterChef

El pastelero abandona el exitoso reality gastronómico. Todos los detalles.

Damián Betular dejará su lugar como jurado del programa de televisión.

El famoso pastelero Damián Betular abandonará temporalmente su lugar como jurado en el exitoso programa MasterChef Celebrity de Telefe . Su sorpresiva salida se debe a proyectos laborales ineludibles para la temporada de verano.

Los agarraron infraganti: captaron a dos participantes de MasterChef a los besos en una fiesta

Según detalló la panelista Natalie Weber en un programa de televisión, el reconocido cocinero dejará el certamen conducido por Wanda Nara para dedicarse de lleno al teatro en la Costa Atlántica .

"Se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes" , confirmó Natalie Weber en Intrusos (América) sobre la inminente salida durante todo enero.

La exitosa obra Hairspray, que se presentará en el Teatro Tronador de Mar del Plata , contará con el carismático jurado interpretando nuevamente el aclamado rol protagónico femenino de Edna Turnblad .

Ante este escenario, la producción ya baraja a Donato de Santis y Dolli Irigoyen como posibles reemplazos para cubrir su codiciada silla en el exigente reality gastronómico durante su merecida licencia.

Damian Betular en la piel de Edna Turnblad en Hairspray.

Quién fue el último eliminado de MasterChef

Mientras Telefe define el futuro del jurado, MasterChef Celebrity vivió una tensa gala el martes 27 de octubre donde Alejandro Lerner se convirtió en el cuarto eliminado.

El famoso cantante se enfrentó en un difícil mano a mano contra el influencer Grego Rossello, luego de que ambos fracasaran rotundamente al intentar preparar un complejo lemon pie.

Damián Betular y Germán Martitegui detectaron fallas imperdonables en los platos, notando graves errores de pesaje y que el postre de limón estaba hecho con claras en lugar de yemas.

"Es feo, pero es mío, y me la aguanto", declaró valientemente Alejandro Lerner al presentar su desastrosa tarta, confesando que atravesó una fuerte crisis nerviosa durante la preparación.

La furia del jurado fue tan grande que Germán Martitegui confesó visiblemente molesto que "estaba para eliminar a tres participantes", evidenciando la enorme tensión vivida en las cocinas.

Tras salvar a Grego Rossello, el artista se sumó a la lista de famosos eliminados de esta temporada 2026, despidiéndose junto a Pachu Peña, Paula Trápani y Morena Beltrán.