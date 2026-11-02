Empezó el juicio contra "La Toretto": se quebró y le pidió perdón a la familia de la víctima

Felicitas Alvite, que está acusada de homicidio simple con dolo eventual, habló ante el Tribunal y aseguró que “sería incapaz de hacerle daño a alguien”.

Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto” , comenzó a ser juzgada por la muerte del motociclista Walter Armand en 2024. En el debate, la acusada debió declarar ante el Tribunal y, totalmente quebrada, le pidió perdón a la familia de la víctima.

Cuándo empezará la fase intensa del Super Niño y qué zonas de Argentina serán las más afectadas

Este lunes 2 de noviembre inició el debate en el Tribunal en lo Criminal Nº2 de La Plata, donde decidió declarar y cuando empezó a relatar los hechos de aquel 12 de abril, comenzó a llorar y su defensa pidió postergar su declaración. “ Sería incapaz de hacerle daño a alguien. Se instalaron muchas cosas sobre mi imagen en redes y soy todo lo contrario a eso”, fueron una de las frases que logró expresar y agregó: “ Cargo con el peso de haber dejado una familia rota ; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día”.

Además, entre lágrimas, reconoció que la han llamado de muchos programas, pero “por respeto a la familia nunca hablé en otro lado que no fuera en este ámbito”.

Por el mismo proceso judicial, está imputada Valentina Velázquez, amiga de la joven, por su presunta participación en la picada que precedió al choque fatal. La Toretto está acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión . Sin embargo, su defensa cuestiona esa calificación y pretende que el hecho sea considerado un homicidio culposo.

Las audiencias, se desarrollarán esta semana, hasta el viernes 6 de noviembre a partir de las 9. A lo largo de las mismas, se estima que declaren cerca de 100 testigos, previstos por la querella, fiscalía y defensa.

Juicio contra La Toretto: comenzó el juicio por la muerte de un motociclista

La querella, está a cargo de Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, quien fue la encargada de abrir los alegatos donde apuntó contra Felicitas Alvite al relatar que “cruzó al menos seis semáforos en rojo”, de las cuales “seis veces la Ciudad y la ley le ordenaron detenerse y ella decidió seguir”.

“No fue un error, fue una decisión. Fue su pie sobre el acelerador”, sentenció y al mismo tiempo uno de las pruebas en las que se apoyarán serán las imágenes de las cámaras de seguridad, que registraron parte del recorrido de los vehículos antes del impacto. Además, se escucharán testimonios y se examinarán las pruebas reunidas durante la investigación.

Cómo fue el choque en el que murió Walter Armand

El accidente ocurrió en abril de 2024 en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, en La Plata cuando Walter Armand circulaba en su moto y terminó siendo embestido por el Volkswagen Gol Trend que conducía Felicita Alvite, quien presuntamente corría una picada. El hombre fue trasladado al hospital, pero murió horas después como consecuencia de las heridas.

Previo al inicio del juicio, Milton Armand, hermano de la víctima, reconoció estar “con mucha esperanza de que de una vez por todas se haga justicia”, pero también “con dolor por tener que atravesar este proceso”.

PIDIERON LA DETENCIÓN DE LA TIKTOKER PLATENSE QUE ATROPELLÓ Y MATÓ A UN MOTOCICLISTA El fiscal Fernando Padovan solicitó la detención de Felicitas Alvite (20), la “Toretto”, que atropelló y mató a Rubén Armand (36), un motociclista en La Plata hace más de dos semanas. https://t.co/SgMgmZjKIP — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) April 26, 2024

“Queremos creer que esta vez los jueces van a obrar bien y no con beneficios, como se los dieron hasta ahora, porque esta persona está en la casa y hasta sin tobillera electrónica”, sostuvo en diálogo con NA.