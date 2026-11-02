2 de noviembre de 2026 Inicio
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Cyber Monday 2026: cuáles son los descuentos que hay disponibles

El evento reúne a cerca de 800 marcas con promociones en 10 rubros y descuentos por tiempo limitado. La última oportunidad llega el miércoles con rebajas de al menos el 50%.

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Junto con el Hot Sale es uno de los dos eventos de comercio electrónico más grandes del país.

Junto con el Hot Sale es uno de los dos eventos de comercio electrónico más grandes del país.

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El Cyber Monday 2026 ya está en marcha y se extiende durante tres jornadas, el lunes 2, el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre. Participan de manera oficial cerca de 800 marcas, con descuentos y promociones en 10 categorías, en un evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

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Las ofertas se consultan en el sitio oficial, www.cybermonday.com.ar, donde figuran las propuestas de las empresas socias de CACE. La iniciativa busca impulsar las ventas online y darle más fuerza al ecosistema digital argentino. Junto con el Hot Sale es uno de los dos eventos de comercio electrónico más grandes del país.

Los rubros incluidos son Bebés y Niños, Super, Bodegas y Gastronomía, Servicios y Varios, Deportes y Fitness, Electro y Tecno, Indumentaria y Calzado, Muebles, Hogar y Deco, Salud y Belleza, Viajes, y Motos y Autos. El objetivo es que más usuarios accedan a productos y servicios de distintas marcas de forma fácil, cómoda y segura, mientras que para las empresas es una oportunidad de darse a conocer y mejorar su posicionamiento.

Los descuentos disponibles en el Cyber Monday 2026

La principal propuesta son las MegaOfertas, con cerca de 15.000 oportunidades de compra. Dentro de ese espacio funciona Descolocados, que reúne productos fuera de temporada o artículos con descuentos considerablemente superiores a los habituales. También están las MegaOfertas Top, una selección de productos con promociones destacadas que además se muestra en la página de inicio.

La plataforma suma una sección de Historias, similar a las publicaciones de las redes sociales, donde las marcas muestran ofertas y promociones. Hay también un espacio de Contenidos destacados, con información visual y explicaciones sobre productos seleccionados, y un ranking llamado Más clickeados con los productos más populares entre los usuarios.

Las promociones especiales tienen horarios específicos. Las MegaOfertas Bomba se anuncian una vez por día, de 12 a 13 hs, en distintas categorías, y cada descuento dura una hora o hasta agotar el stock. La Noche Bomba se realiza todos los días de 20 a 22 hs, con descuentos de al menos el 20%. El miércoles 4 de noviembre llega Mega BOOM, de 22 a 00 hs, con descuentos de al menos el 50%.

El sitio permite filtrar para comparar promociones de distintas marcas, por descuentos, cuotas sin interés, precio de menor a mayor, talles y colores. En la sección Beneficios Financieros se puede filtrar por medio de pago y categoría para ver qué marcas ofrecen promociones asociadas a cada opción.

Hasta cuándo es el Cyber Monday 2026

El Cyber Monday 2026 se extiende hasta el miércoles 4 de noviembre. El evento comenzó este lunes y sigue el martes, sumando tres jornadas en total.

El cierre llega con Mega BOOM, la última instancia de ofertas, que estará disponible el miércoles 4 de 22 a 00 hs con descuentos de al menos el 50%. Por eso, quienes quieran aprovechar los precios más bajos del evento tienen tiempo hasta la medianoche de ese día.

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