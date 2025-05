Netflix: la película considerada como una de las mejores películas del siglo y una de las mas elegidas

Este film de la popular plataforma de streaming dura dos horas y es muy recordada, al punto de que muchos la consideran entre las 100 mejores películas de este siglo.

De qué trata "21 Blackjack"

La película de Netflix cuenta la historia de Ben Campbell, un brillante estudiante y muy tímido que asiste al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Para poder pagar sus estudios, el joven recurre a los naipes y así ganar dinero para poder pagar la matrícula de la universidad.

La inteligencia del joven para jugar a las cartas es captada por un profesor y un grupo de estudiantes que perfeccionan un sistema y deciden viajar a Las Vegas para jugar al blackjack. Bajo la dirección del poco ortodoxo profesor de matemáticas y genio de la estadística Micky Rosa, han conseguido descifrar el código del éxito, mediante el conteo de cartas. Sin embargo, no todo es juego y no van a demorar mucho en descubrirlo.

Entre los actores de esta película que está en Netflix se encuentran Jim Sturgess (Across the Universe) y Kevin Spacey (House of Cards), que al momento de filmarla aún no había sido acusado de abuso sexual, denuncia por la que fue sobreseído.

21_blackjack-349458906-large.jpg

Reparto de "21 Blackjack"

Jim Sturgess: Ben Campbell

Ben Campbell Kevin Spacey : Micky Rosa

: Micky Rosa Kate Bosworth : Jill Taylor

: Jill Taylor Aaron Yoo : Choi

: Choi Liza Lapira: Kianna

21 blackjack.jpg

Tráiler de "21 Blackjack"