"Necesito un laburo ya": un ex Gran Hermano dejó su currículum en una fábrica El exparticipante del reality de Telefe se puso una camisa y llevó el CV en mano. Sin posibilidades en los medios, apunta a recuperar el puesto que tenía antes de ingresar a la casa. + Seguir en







El inlfuencer salió de GH y se sumó a una plataforma para adultos solo de hombres. Redes sociales

El ex Gran Hermano Mauro D'Alessio sorprendió a sus seguidores en redes al anunciar que, al no tener ofertas en los medios, decidió buscar otro trabajo para poder sostenerse económicamente. "Voy a dejar mi CV a una fábrica", empezó el participante de la edición 2023-2024. "Manifiesto laburo", publicó, y arrobó a la conocida marca de galletitas que recibiría su currículum.

El exparticipante del reality de Telefe subió un video a TikTok donde se mostró en su auto, con una paquete de galletitas pepas, y reveló que espera conseguir un empleo formal. Se lo vio vestido de camisa y con una carpeta en mano, para recuperar parte de su vida previa a la pantalla chica. "No de canje, más marketing que esto imposible", aseguró.

En su acting, el exjugador de rugby, que se hizo conocido en una plataforma para adultos, remarcó: "Me voy a la fábrica porque necesito un laburo ya. De Marketing, de lo que me gusta". D'Alessio recogió el apoyo de sus seguidores, que lo alentaron con comentarios como: "Si no lo toman, no compro más galletitas” y "El único ex GH que busca trabajo", entre otros.

Embed @dalessiomauro_ Manifiesto laburo @Galletitas Trio sonido original - Mauro Dalessio Recientemente, el joven de Villa Urquiza reflexionó sobre su paso por la televisión: "Siento que me dieron una oportunidad y no la pude aprovechar; estos últimos meses me replanteé un montón de cosas. Me pregunto qué es lo que me gusta y no me lo sé contestar", admitió.