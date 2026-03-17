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"Necesito un laburo ya": un ex Gran Hermano dejó su currículum en una fábrica

El exparticipante del reality de Telefe se puso una camisa y llevó el CV en mano. Sin posibilidades en los medios, apunta a recuperar el puesto que tenía antes de ingresar a la casa.

El inlfuencer salió de GH y se sumó a una plataforma para adultos solo de hombres.

El inlfuencer salió de GH y se sumó a una plataforma para adultos solo de hombres.

Redes sociales

El ex Gran Hermano Mauro D'Alessio sorprendió a sus seguidores en redes al anunciar que, al no tener ofertas en los medios, decidió buscar otro trabajo para poder sostenerse económicamente. "Voy a dejar mi CV a una fábrica", empezó el participante de la edición 2023-2024. "Manifiesto laburo", publicó, y arrobó a la conocida marca de galletitas que recibiría su currículum.

La fotografía muestra el regreso de un Paul Atreides visiblemente transformado.
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El exparticipante del reality de Telefe subió un video a TikTok donde se mostró en su auto, con una paquete de galletitas pepas, y reveló que espera conseguir un empleo formal. Se lo vio vestido de camisa y con una carpeta en mano, para recuperar parte de su vida previa a la pantalla chica. "No de canje, más marketing que esto imposible", aseguró.

En su acting, el exjugador de rugby, que se hizo conocido en una plataforma para adultos, remarcó: "Me voy a la fábrica porque necesito un laburo ya. De Marketing, de lo que me gusta". D'Alessio recogió el apoyo de sus seguidores, que lo alentaron con comentarios como: "Si no lo toman, no compro más galletitas” y "El único ex GH que busca trabajo", entre otros.

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@dalessiomauro_ Manifiesto laburo @Galletitas Trio sonido original - Mauro Dalessio

Recientemente, el joven de Villa Urquiza reflexionó sobre su paso por la televisión: "Siento que me dieron una oportunidad y no la pude aprovechar; estos últimos meses me replanteé un montón de cosas. Me pregunto qué es lo que me gusta y no me lo sé contestar", admitió.

El exgerente de Marketing dejó varios mensajes sobre su pasado y su presente: "Me he alejado de las redes sociales por el miedo al fracaso que me persiguió toda mi vida, recién ahora estoy retomando", confesó en 2025.

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