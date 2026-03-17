IR A
IR A

"Dune: Parte 3": Thimothée Chalamet filtró la primera imagen de la trilogía de Denis Villeneuve

El actor estadounidense confirmó el cierre de la saga de ciencia ficción de Paul Atreides, basada en la novela El Mesías de Dune.

La fotografía muestra el regreso de un Paul Atreides visiblemente transformado.

La fotografía muestra el regreso de un Paul Atreides visiblemente transformado.

Redes sociales

Timothée Chalamet compartió la primera imagen oficial de Dune 3, la película de la trilogía del director canadiense Denis Villeneuve, que se enfrentará al Multiverso de Marvel.

El influencer se midió con el campeón de CrossFit en la noche del lunes.
Te puede interesar:

Un polémico festejo rompió la convivencia en Gran Hermano: "Esto es un juego y..."

El actor estadounidense empezó la campaña del cierre de la saga de ciencia ficción, con la fotografía de Paul Atreides, el joven heredero de la Casa Atreides que se convierte en el mesías Fremen conocido como "Muad'Dib".

Warner Bros. y Legendary Pictures anunciaron que la película se estrenará el 18 de diciembre y coincidirá con el lanzamiento del gigante de Disney, Vengadores: Doomsday, planteando una batalla de taquilla para la cartelera navideña.

Embed

Villeneuve había adelantado que el guión estaba en proceso desde 2023, con el objetivo de cerrar su ciclo en la franquicia con esta tercera entrega: "Esta tercera parte será la última bajo mi dirección", dijo. Además, se supo que el compositor Hans Zimmer está trabajando en la banda sonora.

Embed

Dune, Parte 3: de qué se trata

Dune 3 basada en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, retomará el ascenso de Paul como Emperador y la inminente "Guerra Santa" intergaláctica que se anticipó en la segunda parte. Tras la partida de Chani (Zendaya) hacia el desierto y el pacto de matrimonio con la Princesa Irulan (Florence Pugh) Paul tiene que lidiar con las consecuencias de su mesianismo.

Se espera un nuevo éxito de taquilla, teniendo en cuenta el antecedente de Dune, Part Two (2024) que recaudó $714 millones de dólares, y se llevó dos premios de la Academia: Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido, en la 97° edición del Premio Oscar en 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué pasó en la gala de los Premios Óscar?

Polémica en los Premios Óscar 2026: le cortaron el micrófono a un cantante en el medio de su discurso

el olvido en los oscar que genero bronca en redes sociales: no mencionaron a hector alterio en el in memoriam

El olvido en los Oscar que generó bronca en redes sociales: no mencionaron a Héctor Alterio en el In Memoriam

Violeta Kreimer en los Oscar 2026.
play

La argentina Violeta Kreimer ganó un Oscar por Mejor cortometraje de ficción

Una batalla tras otra ganó Mejor película.
play

Una batalla tras otra ganó Mejor película, sumó seis estatuillas y fue la gran vencedora de los Oscar 2026

Elle Fanning, Jacob Elordi y Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Oscar 2026.

Premios Oscar 2026: cómo se lucieron las celebridades en la alfombra roja

Creo que el cine necesita una industria robusta, sentenció el reconocido productor.

Axel Kuschevatzky, sobre la situación del cine argentino: "Me duele como espectador y como cineasta"

últimas noticias

Senegal se había impuesto 1-0 en la final.

Escándalo en la Copa Africana: le sacaron el título a Senegal y proclamaron campeón a Marruecos

Hace 8 minutos
Aeroparque Internacional Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos AIres.

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó el paro en los aeropuertos

Hace 10 minutos
Los panelistas debatieron sobre el motivo de su silencio.

¿Crisis de pareja? Esta famosa cantante argentina afronta rumores de separación y llamó la atención de todos

Hace 17 minutos
play

Crimen del docente en Virrey del Pino: la millonaria deuda del policía acusado del asesinato

Hace 19 minutos
El nuevo titular de Anses es el hombre multifunción de Milei y de mano dura con los gremios. 

Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director de ANSES

Hace 38 minutos