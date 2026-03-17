"Dune: Parte 3": Thimothée Chalamet filtró la primera imagen de la trilogía de Denis Villeneuve

El actor estadounidense confirmó el cierre de la saga de ciencia ficción de Paul Atreides, basada en la novela El Mesías de Dune.

Timothée Chalamet compartió la primera imagen oficial de Dune 3, la película de la trilogía del director canadiense Denis Villeneuve , que se enfrentará al Multiverso de Marvel.

El actor estadounidense empezó la campaña del cierre de la saga de ciencia ficción, con la fotografía de Paul Atreides, el joven heredero de la Casa Atreides que se convierte en el mesías Fremen conocido como "Muad'Dib".

Warner Bros . y Legendary Pictures anunciaron que la película se estrenará el 18 de diciembre y coincidirá con el lanzamiento del gigante de Disney, Vengadores: Doomsday, planteando una batalla de taquilla para la cartelera navideña.

Villeneuve había adelantado que el guión estaba en proceso desde 2023, con el objetivo de cerrar su ciclo en la franquicia con esta tercera entrega: " Esta tercera parte será la última bajo mi dirección ", dijo. Además, se supo que el compositor Hans Zimmer está trabajando en la banda sonora.

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Dune, Parte 3: de qué se trata

Dune 3 basada en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, retomará el ascenso de Paul como Emperador y la inminente "Guerra Santa" intergaláctica que se anticipó en la segunda parte. Tras la partida de Chani (Zendaya) hacia el desierto y el pacto de matrimonio con la Princesa Irulan (Florence Pugh) Paul tiene que lidiar con las consecuencias de su mesianismo.

Se espera un nuevo éxito de taquilla, teniendo en cuenta el antecedente de Dune, Part Two (2024) que recaudó $714 millones de dólares, y se llevó dos premios de la Academia: Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido, en la 97° edición del Premio Oscar en 2025.