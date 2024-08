Naty Franzoni explicó qué es el tapping y cómo ayuda a relajar el cuerpo

Naty Franzoni Redes sociales

“Yo me enfermé de la piel y mi piel empezó a manifestar psoriasis. Empecé con dietas, médicos y no se me iba con nada. A los 14 años me dice que puede ser psicosomático. Yo hice clic y dije ‘¿qué onda con esto?”, expresó y agregó que le dijo a la madre que se iba a curar sola.

A esto sumó que se curó. “Al año estaba sana completamente y ahí dije ‘si puedo esto, puedo con todo’ y mi cuerpo entendió que yo era capaz de curarme”.

Luego incursionó en el tapping y contó que “nace de la medicina china, de la oriental y tiene su base en la acupuntura. “Toca puntos de los meridianos del cuerpo. Está este estrés que siento, lo acepto completamente y estamos aceptando esa energía o esa emoción que solemos tildar de algo malo o negativo. Si yo le doy espacio, baja”, indicó.