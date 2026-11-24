Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 1, este miércoles 25 de noviembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 25 de noviembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Anses: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este miércoles con DNI finalizado en 2 y 3.

Anses: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo El organismo detalló que los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI culminado en 9 percibirán sus montos este miércoles.

Anses: Asignación por Embarazo El organismo oficial comunicó que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI culminado en 9 podrán cobrar este miércoles.

Anses: Asignaciones de pago único El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena perciben sus beneficios hasta el 10 de diciembre con todas las terminaciones de DNI.

Anses: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de diciembre, con cualquier finalización de DNI. Desempleo Plan 1 ANSES confirmó las fechas de cobro para trabajadores y trabajadoras que acceden a la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 0 y 1.