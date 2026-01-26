IR A
IR A

Natalie Portman criticó que la película Belén de Dolores Fonzi no haya quedado en los Oscars

La actriz de Hollywood criticó a La Academia y aseguró que muchas de las mejores producciones del último año como "Belén" quedaron fuera de la nominación a "mejor película extranjera". El gesto no pasó inadvertido entre los usuarios que reavivaron un antiguo conflicto entre las actrices.

Poco después de que Gael García Bernal confirmara su ruptura con Portman

Poco después de que Gael García Bernal confirmara su ruptura con Portman, confirmó públicamente su relación con Fonzi, con quien tiene dos hijos.

Nadie esperaba que veinte años después se reavivara el conflicto que protagonizaron la multipremiada actriz de Hollywood Dolores Fonzi en el 2006. En medio de una crisis en su relación con el actor mexicano Gael García Bernal, una joven Natalie Portman aterrizaba en Buenos Aires para comprobar con sus propios ojos los rumores de infidelidad con la actriz argentina.

El momento en que Dolores Fonzi se enteraba de las nominaciones de los Oscars 2026. 
Te puede interesar:

Video: así reaccionó Dolores Fonzi luego que Belén no fuera nominada para los Oscar 2026

Tras superar el escándalo y en un nuevo escenario, la protagonista de El Cisne Negro tuvo palabras de reconocimiento para la labor de la directora argentina y sostuvo en una entrevista con Variety: "Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift... Todas películas extraordinarias".

La actriz hollywoodense se tomó un tiempo también para reflexionar acerca de las dificultades que enfrentan las mujeres dentro de la industria del cine. “Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”, completó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Los usuarios más memoriosos en las redes sociales no dudaron en comentar la entrevista tanto que llegó a Dolores Fonzi que enseguida agradeció las palabras de su colega, dejando atrás una polémica que las enfrentó hace veinte años atrás. El reconocimiento de Portman no solo reivindica a Belén a nivel mundial a pesar de quedar afuera de las nominaciones a los Premios Oscar, sino que parece ponerle fin al conflicto entre estas dos granes de la industria del cine. Portman es hoy una de las voces más fuertes del movimiento Time’s Up y Fonzi también es una voces femeninas más fuertes en el cine argentino.

Natalie Portman y Gael García Bernal

Cómo fue el escándalo entre Portman, Fonzi y Gael García Bernal

Todo empezó en el 2006 cuando Natalie Portman y Gael García Bernal eran una de las parejas más populares de Hollywood. Su romance duró tres años y su final estuvo sumergido en un escándalo mediático que tuvo lugar en Buenos Aires.

Los rumores de que el actor mexicano le era infiel con la actriz argentina ya habían llegado a oídos de Portman que según los medios de esa época, cegada por los celos, decidió aparecer de sorpresa en Argentina. Sin embargo, Dolores Fonzi aclaró en una entrevista que todo había sido sacado de contexto. Aseguró que su encuentro con Gael no fue fuera de lo normal y que, en realidad, fue un escándalo provocado por la prensa del corazón.

No obstante, lo declarado por Dolores se contrapone con el testimonio que dio una vez su hermano Tomás quien confirmó en los medios lo que se rumoreaba en ese entonces: que el viaje de la estrella fue provocado por sus celos, que Portman abofeteó a Dolores y que el escándalo fue aún mucho mayor de lo que se había dicho.

Tras el escándalo mediático, la pareja de Portman y García decidió retirarse del ojo público y darse una merecida reconciliación en la Patagonia Argentina antes de regresar de manera definitiva a los Estados Unidos. Pero el idilio terminó ese mismo año y al año siguiente fue el actor mexicano quien confirmó a la prensa su relación con Fonzi.

Dolores y Gael estuvieron juntos hasta 2014. y producto de esa relación tuvieron dos hijos, Lázaro y Libertad que nacieron el 8 de enero de 2009 en Madrid y el 7 de abril de 2011 en Buenos Aires. Los actores se conocieron en 2001, durante el rodaje de Vidas privadas, la película argentino-española dirigida por Fito Páez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Ángel Romero jugará en Boca.

Se terminó la espera: Boca presentó a Ángel Romero como su primer refuerzo

Hace 7 minutos
play
Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

Hace 30 minutos
play

Caso Bastian: los conductores de los vehículos que chocaron y el padre del niño dieron negativo en drogas

Hace 32 minutos
Campeona del W35 de Buenos Aires.

Del dolor a la consagración: perdió a su padre, tuvo que frenar y volvió para ser campeona en Buenos Aires

Hace 33 minutos
Uber se consolidó como una alternativa al taxi y al transporte urbano.

Inédita huelga de choferes de Uber en Rosario: protestan por tarifas congeladas desde hace dos años

Hace 39 minutos