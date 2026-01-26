La actriz de Hollywood criticó a La Academia y aseguró que muchas de las mejores producciones del último año como "Belén" quedaron fuera de la nominación a "mejor película extranjera". El gesto no pasó inadvertido entre los usuarios que reavivaron un antiguo conflicto entre las actrices.

Nadie esperaba que veinte años después se reavivara el conflicto que protagonizaron la multipremiada actriz de Hollywood Dolores Fonzi en el 2006 . En medio de una crisis en su relación con el actor mexicano Gael García Bernal, una joven Natalie Portman aterrizaba en Buenos Aires para comprobar con sus propios ojos los rumores de infidelidad con la actriz argentina.

Tras superar el escándalo y en un nuevo escenario, la protagonista de El Cisne Negro tuvo palabras de reconocimiento para la labor de la directora argentina y sostuvo en una entrevista con Variety: "Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén , Late shift... Todas películas extraordinarias".

La actriz hollywoodense se tomó un tiempo también para reflexionar acerca de las dificultades que enfrentan las mujeres dentro de la industria del cine. “Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set” , completó.

Los usuarios más memoriosos en las redes sociales no dudaron en comentar la entrevista tanto que llegó a Dolores Fonzi que enseguida agradeció las palabras de su colega, dejando atrás una polémica que las enfrentó hace veinte años atrás. El reconocimiento de Portman no solo reivindica a Belén a nivel mundial a pesar de quedar afuera de las nominaciones a los Premios Oscar, sino que parece ponerle fin al conflicto entre estas dos granes de la industria del cine. Portman es hoy una de las voces más fuertes del movimiento Time’s Up y Fonzi también es una voces femeninas más fuertes en el cine argentino.

Natalie Portman y Gael García Bernal

Cómo fue el escándalo entre Portman, Fonzi y Gael García Bernal

Todo empezó en el 2006 cuando Natalie Portman y Gael García Bernal eran una de las parejas más populares de Hollywood. Su romance duró tres años y su final estuvo sumergido en un escándalo mediático que tuvo lugar en Buenos Aires.

Los rumores de que el actor mexicano le era infiel con la actriz argentina ya habían llegado a oídos de Portman que según los medios de esa época, cegada por los celos, decidió aparecer de sorpresa en Argentina. Sin embargo, Dolores Fonzi aclaró en una entrevista que todo había sido sacado de contexto. Aseguró que su encuentro con Gael no fue fuera de lo normal y que, en realidad, fue un escándalo provocado por la prensa del corazón.

No obstante, lo declarado por Dolores se contrapone con el testimonio que dio una vez su hermano Tomás quien confirmó en los medios lo que se rumoreaba en ese entonces: que el viaje de la estrella fue provocado por sus celos, que Portman abofeteó a Dolores y que el escándalo fue aún mucho mayor de lo que se había dicho.

Tras el escándalo mediático, la pareja de Portman y García decidió retirarse del ojo público y darse una merecida reconciliación en la Patagonia Argentina antes de regresar de manera definitiva a los Estados Unidos. Pero el idilio terminó ese mismo año y al año siguiente fue el actor mexicano quien confirmó a la prensa su relación con Fonzi.

Dolores y Gael estuvieron juntos hasta 2014. y producto de esa relación tuvieron dos hijos, Lázaro y Libertad que nacieron el 8 de enero de 2009 en Madrid y el 7 de abril de 2011 en Buenos Aires. Los actores se conocieron en 2001, durante el rodaje de Vidas privadas, la película argentino-española dirigida por Fito Páez.