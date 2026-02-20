Murió Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, tras una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica

El actor reconocido por participar de producciones como Bad Boys y Euphoria, murió tras luchar contra la ELA. Durante su último año siguió trabajando y promovió la concientización sobre la enfermedad.

El actor estadounidense Eric Dane, conocido por sus papeles como Grey’s Anatomy y Euphoria , murió tras batallar contra una con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cuyo diagnóstico lo confirmó en abril de 2025. Durante el último año continuó trabajando y participó en un episodio de la serie Mentes Brillantes, además de concientizar en redes sobre la enfermedad que padecía.

La familia envió un comunicado al medio TMZ donde confirmó el fallecimiento del actor y cómo fueron sus últimos días: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida ".

En esa línea añadieron que " a lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha . Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil".

Dane nació en San Francisco en 1972, se mudó a Los Ángeles después de graduarse para perseguir su sueño de convertirse en actor con "40 dólares en el bolsillo" , aseguró en su momento durante una entrevista con PEOPLE. En 2006 pegó un gran salto al aparecer en la segunda temporada de Grey’s Anatomy, interpretando a Mark Sloan , personaje que mantuvo hasta 2012.

El actor se casó con la actriz Rebecca Gayheart y tuvieron dos hijas: Billie Beatrice de 15 años y Georgia Geraldine de 13. Era oriundo de San Francisco, y actuó en series como The American Embassy, The Last Ship y Charmed. También estuvo en las películas X-men: The last stand, Marley y yo, Valentine’s Day y Bad Boys: Ride or Die, entre otros.

Qué es la ELA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a los músculos y las funciones físicas al punto de que las personas afectadas comienzan con el tiempo a tener menos movilidad de las extremidades y distintas parte del cuerpo.

En base a los datos brindados por Asociación ELA Argentina, la enfermedad puede afectar a adultos de cualquier tipo y edad. De todas maneras, la estadística marca que en su mayoría los diagnosticados refieren a personas mayores a los 40 años, teniendo una mayor incidencia entre la franja etaria de los 50 y 70.

En el marco de esa noticia sobre su salud, el actor que interpreta a Cal Jacobs en la serie Euphoria anunció que seguirá trabajando: “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero regresar al set la próxima semana”. La producción de la tercera temporada saldrá el 14 de abril.

“Les ruego amablemente que nos den privacidad durante este tiempo”, indicó luego de informar que hace poco fue diagnosticado con ELA, la enfermedad que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo que lleva a una pérdida gradual de la capacidad para hablar, comer, caminar y respirar de manera independiente.