4 de agosto de 2026 Inicio
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Javier Milei afirmó que "muchos se quejan porque no entra gente al local y después compran en Temu o Shein"

El Presidente se refirió a los distintos factores que incluyen en la caída del consumo y afirmó que uno de los elementos decisivos es el avance del comercio electrónico.

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La caída del consumo se refleja en distintos rubros.

La caída del consumo se refleja en distintos rubros.

En medio de la fuerte caída del consumo, el presidente Javier Milei se refirió a los distintos factores que incluyen en la baja y afirmó que uno de los elementos decisivos es el avance del comercio electrónico: "Muchos se quejan porque no entra gente al local y después compran en Temu o Shein", graficó.

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"No se puede desde un dato puntual generalizar y justamente es lo que están haciendo. Un ejemplo: el otro día el profe De Pablo se estaba quedando sin tóner, se lo dice a la asistente y a la tarde ya lo tenía. ¿Se lo compró en la librería de tres cuadras? No, lo compró por Mercado Libre", comenzó relatando.

Milei explicó que "cambió la modalidad de consumo. Es más, mucha gente se queja porque no le entra gente en el local y después va y compra por Temu o Shein. Hay que soltar la hipocresía”.

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El jefe de Estado analizó la actualidad del país a casi tres años de su asunción. Aseguró que los sueldos en dólares "están en el máximo nivel desde 2017" y reconoció que si bien en este momento "la foto es horrible", "la tendencia de la película es maravillosa".

Tras justificar el ajuste y recordar que en 2023 "hicimos un montón de promesas que cumplimos" y "el desastre financiero era enorme", el jefe de Estado, valoró que "la caída salarial del sector público es una consecuencia buscada de nuestro modelo".

Sobre este punto, detalló: "El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo. El modelo implica que el ajuste lo paga el Estado, es lo que prometí en campaña, aunque también estamos buscando que el buen empleado público gane más".

"La motosierra se cumplió y la caída del gasto público fue del 30% en términos reales. No existe registro histórico de semejante encuadramiento fiscal, menos en el tiempo que lo hicimos", remarcó luego Milei en una entrevista con La Casa.

Milei explicó por qué no se llevó a cabo la dolarización

Al poner el foco en el plan económico implementado desde que asumió y Milei detalló por qué finalmente no impuso una dolarización, como anunció en su momento anunció en campaña: “Dijeron que yo lo había prometido de manera instantánea”, aseguró.

“Al margen de esto. En el momento que yo conté eso por primera vez, en el programa de Pablo Rossi en LN+, yo hablé de la competencia de monedas. Obviamente que me hizo la pregunta de a donde uno querría que sistema tendería. Básicamente dije que el sistema iba a tender a que los argentinos eligieran el dólar. De ahí quedó la dolarización”, recordó.

Para luego agregar: "Si te fijás hoy existe competencia de monedas. La cuestión de inocencia fiscal, un vehículo para que los argentinos puedan sacar sus ahorros de donde los tengan guardados, básicamente es un proceso de dolarización endógena".

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