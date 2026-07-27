IR A
IR A

La verdad por la que Lali no cantó el himno en la final entre Argentina y España

La figura del pop rompió el silencio al pisar suelo argentino para comentar sobre las versiones periodísticas de su ausencia en el evento deportivo.

Los motivos por los que la artista no estuvo en la final.

Los motivos por los que la artista no estuvo en la final.

Luego de unas vacaciones junto a Pedro Rosemblat y su grupo de amigos en Europa, Lali Espósito pisó nuevamente suelo argentino tras arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este sábado por la mañana. Ante la presencia de los medios que la esperaban en la terminal, la cantante rompió el silencio y aclaró el motivo por el cual no interpretó el Himno Nacional Argentino en la antesala de la final del Mundial 2026.

La Selección argentina le ganó a Francia en Qatar 2022.
Te puede interesar:

¿Se olvidaron de Argentina? La insólita publicación de la FIFA sobre las finales de los últimos Mundiales

La expectativa del público era muy alta debido a su antecedente en Qatar 2022, cuando entonó el símbolo patrio en el partido donde la Selección argentina comandada por Lionel Messi se coronó campeona del mundo. Sin embargo, en esta oportunidad la responsabilidad en el MetLife Stadium de Nueva Jersey quedó en manos de María Becerra, quien brilló con su actuación y cosechó aplausos generalizados antes del choque entre "La Scaloneta" y "La Roja".

Lejos de eludir las preguntas de la prensa sobre las especulaciones que circularon en torno a su ausencia, la intérprete ratificó que la organización del evento la contactó formalmente para ser parte del espectáculo previo. Sin embargo, la estrella pop explicó que debió declinar la propuesta únicamente porque ya tenía pactado ese viaje de descanso desde hacía varios meses con anticipación.

De esta manera, la actriz descartó de forma categórica las versiones periodísticas que señalaban supuestos inconvenientes con su visa de trabajo como el impedimento para presentarse en Estados Unidos. Asimismo, aprovechó el contacto con las cámaras para reiterar su simpatía hacia la cantante oriunda de Quilmes y elogiar la destacada performance de su colega en el campo de juego al afirmar con contundencia: "Lo hizo muy bien".

Lali defendió a Rosalía

Tras concluir sus vacaciones, Lali Espósito desembarcó nuevamente en el país este sábado por la mañana y enfrentó de manera directa la polémica que rodea a Rosalía. La estrella del pop nacional optó por salir en respaldo de la artista española frente a la intensa catarata de críticas surgida en el universo digital, justo antes de los conciertos del "LUX Tour 2026" pautados en la Ciudad de Buenos Aires.

La intérprete de "Disciplina" consideró que los ataques vertidos en las redes sociales resultaron desmedidos en relación a lo ocurrido. En esa misma línea, valoró la reacción de la referente europea al pedir perdón públicamente luego del rechazo generalizado que provocó la difusión de un clip de Mía Khalifa festejando la victoria de la selección de España sobre la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.

Asimismo, la cantante relativizó la magnitud del boicot en las plataformas y le restó trascendencia al enojo del público en el plano real. Para dar por cerrado el tema y cuestionar el impacto concreto de las represalias virtuales, la compositora concluyó de forma categórica: "No existe una verdadera 'cancelación', especialmente teniendo en cuenta que tiene cinco shows programados y agotados en el país".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Licha Martínez, en contra de la campaña antiargentina.

Lisandro Martínez se mostró en contra de la campaña antiargentina: "Tengo un poquito de bronca"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

El emotivo mensaje de Scaloni tras el Mundial 2026: "Los jugadores son mis guerreros"

Un gigante de Europa expuso su interés por Dibu Martínez.

Un gigante de Europa busca a una figura de la Selección argentina: "Quiere cambiar de equipo"

El Ratón enfurecido al final del partido entre Argentina y España. Dani Olmo festejando con la Copa del Mundo en mano.

Dani Olmo rechazó el pedido de disculpas del Ratón Ayala: "No está arrepentido"

Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

Un integrante de la Selección contó la verdad detrás de las sospechas tras la final entre Argentina y España: qué dijo

El insólito cartel que la familia de Scaloni puso en su casa de Pujato para avisar que el técnico de la Selección ya no está en la ciudad

La familia de Scaloni tuvo que avisar con un insólito cartel que el DT ya no está en la ciudad

últimas noticias

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

Caputo celebró la visita de Georgieva a la Argentina: "Hay que tener la perseverancia que ella dice"

Hace 11 minutos
Expo Empleo Barrial 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

Casi la mitad de los jóvenes vive en condición "vulnerable" y solo el 15% tiene un trabajo formal

Hace 45 minutos
La Selección argentina le ganó a Francia en Qatar 2022.

¿Se olvidaron de Argentina? La insólita publicación de la FIFA sobre las finales de los últimos Mundiales

Hace 49 minutos
Primer semestre industrial: 10% por debajo de 2022 y 2023. 

La industria no despega: volvió a caer en junio y acumula un semestre en rojo

Hace 56 minutos
Largas filas para conseguir un empleo, una postal que se repita cada vez con mayor frecuencia.

El salario pretendido aumentó un 10,5% en el primer semestre y quedó por debajo de la inflación

Hace 1 hora