La verdad por la que Lali no cantó el himno en la final entre Argentina y España La figura del pop rompió el silencio al pisar suelo argentino para comentar sobre las versiones periodísticas de su ausencia en el evento deportivo. Agregar C5N en









Los motivos por los que la artista no estuvo en la final.

Luego de unas vacaciones junto a Pedro Rosemblat y su grupo de amigos en Europa, Lali Espósito pisó nuevamente suelo argentino tras arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este sábado por la mañana. Ante la presencia de los medios que la esperaban en la terminal, la cantante rompió el silencio y aclaró el motivo por el cual no interpretó el Himno Nacional Argentino en la antesala de la final del Mundial 2026.

La expectativa del público era muy alta debido a su antecedente en Qatar 2022, cuando entonó el símbolo patrio en el partido donde la Selección argentina comandada por Lionel Messi se coronó campeona del mundo. Sin embargo, en esta oportunidad la responsabilidad en el MetLife Stadium de Nueva Jersey quedó en manos de María Becerra, quien brilló con su actuación y cosechó aplausos generalizados antes del choque entre "La Scaloneta" y "La Roja".

Lejos de eludir las preguntas de la prensa sobre las especulaciones que circularon en torno a su ausencia, la intérprete ratificó que la organización del evento la contactó formalmente para ser parte del espectáculo previo. Sin embargo, la estrella pop explicó que debió declinar la propuesta únicamente porque ya tenía pactado ese viaje de descanso desde hacía varios meses con anticipación.

De esta manera, la actriz descartó de forma categórica las versiones periodísticas que señalaban supuestos inconvenientes con su visa de trabajo como el impedimento para presentarse en Estados Unidos. Asimismo, aprovechó el contacto con las cámaras para reiterar su simpatía hacia la cantante oriunda de Quilmes y elogiar la destacada performance de su colega en el campo de juego al afirmar con contundencia: "Lo hizo muy bien".

Lali defendió a Rosalía Tras concluir sus vacaciones, Lali Espósito desembarcó nuevamente en el país este sábado por la mañana y enfrentó de manera directa la polémica que rodea a Rosalía. La estrella del pop nacional optó por salir en respaldo de la artista española frente a la intensa catarata de críticas surgida en el universo digital, justo antes de los conciertos del "LUX Tour 2026" pautados en la Ciudad de Buenos Aires.