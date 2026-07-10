Una conductora famosa reveló su secreto más guardado: su romance con un ídolo de la música argentina

La presentadora recordó un vínculo sentimental de juventud con un ícono del rock nacional y explicó las razones que marcaron el final de esa historia.

La presentadora de televisión terminó con uno de los misterios que más interés generaba.

La conductora de televisión Yuyito González volvió a quedar en el centro de la escena mediática al revelar un romance que permaneció en silencio durante décadas y que sorprendió tanto al mundo del espectáculo como a los seguidores del rock nacional.

El incómodo e indignante momento que vivió una figura de El Trece en el baño del gimnasio

En una entrevista con Chiche Gelblung , la exvedette confirmó que mantuvo un vínculo sentimental con Norberto "Pappo" Napolitano , uno de los músicos más influyentes de la historia argentina. La confesión se produjo en medio de una charla en la que repasó distintos momentos de su vida personal y profesional, generando una fuerte repercusión por tratarse de una historia prácticamente desconocida.

Durante la entrevista, Yuyito González recordó al histórico guitarrista con palabras de profunda admiración y destacó su personalidad. " Pappo era un tipo extraordinario, un loco audaz, inteligente ", expresó la conductora, quien además evocó una de las frases más populares del músico: " Buscate un trabajo honesto ". Según explicó, ese recuerdo surgió mientras hablaba sobre las críticas que suele recibir públicamente y la manera en que aprendió a convivir con ellas.

La revelación llegó apenas días después del regreso de la conductora a la pantalla abierta con Yuyito a la tarde, el ciclo que conduce por Net TV, donde volvió a instalarse como una de las figuras de la televisión argentina. El programa marcó su regreso a las tardes televisivas y, en ese contexto, la entrevista con Gelblung —en una nota para el mismo canal— terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana.

Las declaraciones también reavivaron el interés por una historia sentimental que había quedado prácticamente olvidada. Aunque la conductora evitó profundizar en aspectos íntimos de la relación, sus testimonios permitieron reconstruir un romance de juventud que unió a dos figuras provenientes de mundos completamente distintos: el espectáculo televisivo y el rock argentino.

La exvedette habló de un momento sentimental con una figura de la música argentina.

Los detalles del romance de Yuyito González con Pappo

Según relató la propia Yuyito González, el romance fue breve pero intenso. Al ser consultada por los motivos que impidieron que la relación continuara, respondió sin rodeos: "Era un tipo bárbaro. Igual tuvimos un contacto relativamente corto porque era un señor que tenía muchas mujeres también". Con esa frase resumió las razones por las que aquella historia no avanzó más allá de un romance pasajero.

La historia entre ambos se remonta a la década de 1980, cuando coincidieron en Córdoba durante la temporada de verano. De acuerdo con relatos que la propia conductora brindó en entrevistas anteriores, Pappo viajaba con frecuencia a la provincia por su amistad con David Lebón, mientras que ella trabajaba en espectáculos teatrales.

Allí comenzó un vínculo marcado por el humor, la espontaneidad y las extravagancias del guitarrista. Incluso recordó que el músico realizaba acciones insólitas para conquistarla, como acostarse sobre el asfalto para detener el tránsito, un gesto que ella describió como parte de sus "locuras divertidas".

En su más reciente testimonio, González eligió destacar el costado humano del artista antes que alimentar el aspecto escandaloso de la historia. "Pappo era un tipo extraordinario", insistió, y evitó revelar detalles de la intimidad compartida. La conductora dejó en claro que conserva un recuerdo afectuoso del guitarrista y que prefiere valorar la personalidad del músico antes que convertir aquel romance en un episodio de polémica mediática.