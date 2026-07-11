IR A
IR A

Romance confirmado entre un conductor de Telefe y una influencer: su primera foto juntos

El mediático compartió la primera imagen con su novia luego de meses de rumores mientras vacacionan juntos en Miami.

Oficial: romance entre dos famosos.

Oficial: romance entre dos famosos.

Freepik

Luego de los rumores y especulaciones sobre el posible romance entre Ian Lucas y Renata Mónaco, el conductor de Telefe confirmó su relación. Además, en Por el mundo contó que habían iniciado un noviazgo.

Murió Rodolfo Pousa a las 82 años.
Te puede interesar:

Conmoción en Argentina: murió el periodista Rodolfo Pousá

Fue a través de su cuenta de Instagram que publicó las imágenes descansando en la playa juntos y, además, en Por el mundo en Telefe mostraron a Renata, ya que mostraron la intimidad de los departamentos en donde se queda el equipo de trabajo.

Luego de su romance fallido con Evangelina Anderson, Ian Lucas se muestra contento con Renata, la modelo que es conocida por sus videos de Tiktok.

Renata es modelo y creadora de contenido en redes sociales, donde reúne una importante comunidad de seguidores gracias a los videos que publica en TikTok e Instagram.

Cambios en la grilla de Telefe: estrenarán un nuevo programa en el prime time

El influencer Ian Lucas renunció a Por el mundo en Telefe para poder hacer un viaje con la Fórmula 1 y, cuando parecía que la tensión con el canal era cada vez mayor, se cerró un nuevo contrato donde él forma parte de un programa y en el rol de conductor.

Por ese motivo, comenzaron los rumores de crisis con las autoridades de Telefe. Sin embargo, Shaw contó: “Va hacer un programa de todos los días y en el prime time. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes”.

Y anunció: “Después de Gran Hermano va Wanda con MasterChef y después, MasterChef Kids con Ian Lucas. Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Al mismo tiempo que graba Wanda va a grabar él”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una panelista del canal de aire compartió una deplorable situación que padeció en el centro de entrenamiento al que asiste.

El incómodo e indignante momento que vivió una figura de El Trece en el baño del gimnasio

La presentadora de televisión terminó con uno de los misterios que más interés generaba.

Una conductora famosa reveló su secreto más guardado: su romance con un ídolo de la música argentina

Para el debut de la nueva etapa, ya trascendieron algunos de los nombres que participarían del primer programa.

Guerra del rating: el programa que buscará darle pelea a Mirtha Legrand

La conductora se refirió a la situación setimental por la que atraviesa.

En medio de rumores de separación, una famosa se enojó con un cronista: "Me molesta dar explicaciones"

La actriz rompió el silencio luego de su salida.

Andrea del Boca rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y sorprendió: "Me encantan..."

Murió Ramiro Agulla.

Murió Ramiro Agulla, uno de los publicistas más influyentes de los años 90

últimas noticias

Sebastián Villa jugó en Boca entre 2018 y 2023 y ganó siete títulos.

Bomba de Boca: hay acuerdo para el regreso de Sebastián Villa

Hace 54 minutos
Se identificaron más de 200 víctimas respecto del día anterior.

Ya son más de 4.300 los muertos por los terremotos en Venezuela

Hace 1 hora
Oficial: romance entre dos famosos.

Romance confirmado entre un conductor de Telefe y una influencer: su primera foto juntos

Hace 1 hora
El choque dejó un saldo de tres muertes.

Tragedia en Ruta 7: quiénes eran las tres personas que murieron en el choque múltiple

Hace 1 hora
Peppino di Capri fue una figura en la música italiana, catalogado como el “Rey del Twist”

Murió Peppino di Capri, leyenda de la música popular italiana

Hace 1 hora