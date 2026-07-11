Romance confirmado entre un conductor de Telefe y una influencer: su primera foto juntos El mediático compartió la primera imagen con su novia luego de meses de rumores mientras vacacionan juntos en Miami. Agregar C5N en









Oficial: romance entre dos famosos. Freepik

Luego de los rumores y especulaciones sobre el posible romance entre Ian Lucas y Renata Mónaco, el conductor de Telefe confirmó su relación. Además, en Por el mundo contó que habían iniciado un noviazgo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que publicó las imágenes descansando en la playa juntos y, además, en Por el mundo en Telefe mostraron a Renata, ya que mostraron la intimidad de los departamentos en donde se queda el equipo de trabajo.

Redes sociales Luego de su romance fallido con Evangelina Anderson, Ian Lucas se muestra contento con Renata, la modelo que es conocida por sus videos de Tiktok.

Renata es modelo y creadora de contenido en redes sociales, donde reúne una importante comunidad de seguidores gracias a los videos que publica en TikTok e Instagram.

Cambios en la grilla de Telefe: estrenarán un nuevo programa en el prime time El influencer Ian Lucas renunció a Por el mundo en Telefe para poder hacer un viaje con la Fórmula 1 y, cuando parecía que la tensión con el canal era cada vez mayor, se cerró un nuevo contrato donde él forma parte de un programa y en el rol de conductor.

Por ese motivo, comenzaron los rumores de crisis con las autoridades de Telefe. Sin embargo, Shaw contó: “Va hacer un programa de todos los días y en el prime time. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes”. Y anunció: “Después de Gran Hermano va Wanda con MasterChef y después, MasterChef Kids con Ian Lucas. Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Al mismo tiempo que graba Wanda va a grabar él”.