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El incómodo e indignante momento que vivió una figura de El Trece en el baño del gimnasio

La periodista denunció una polémica experiencia en un vestuario femenino que reavivó el debate sobre privacidad, seguridad y protocolos.

Una panelista del canal de aire compartió una deplorable situación que padeció en el centro de entrenamiento al que asiste.

Una panelista del canal de aire compartió una deplorable situación que padeció en el centro de entrenamiento al que asiste.

La periodista de El Trece Naza Di Serio quedó en el centro de la conversación en las últimas horas luego de revelar el incómodo episodio que, según relató, vivió en el vestuario de mujeres de un gimnasio.

La presentadora de televisión terminó con uno de los misterios que más interés generaba.
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El hecho salió a la luz a través de un video publicado en TikTok, donde la comunicadora expresó su enojo por la presencia de un empleado de mantenimiento en el sector de duchas mientras varias mujeres se encontraban cambiándose o saliendo de bañarse.

Su testimonio rápidamente se viralizó y abrió un intenso debate sobre los protocolos de privacidad, el respeto por la intimidad y la actuación del personal del establecimiento. En el comienzo de su descargo, la periodista manifestó con evidente indignación: "No saben la calentura que tengo. Acabo de llegar del gimnasio y pasó algo que les quiero contar y quiero saber qué piensan ustedes al respecto".

Luego explicó que ingresó al vestuario femenino y, mientras se disponía a cambiarse, advirtió que detrás suyo apareció un trabajador de mantenimiento. Según su relato, el hombre había ingresado para reparar una ducha, mientras una empleada del gimnasio intentaba reorganizar a las usuarias presentes. Di Serio sostuvo que la situación la tomó completamente por sorpresa y que en ningún momento fue advertida previamente.

Las capturas de la secuencia en la que Naza Di Serio relató el suceso en un video de TikTok.

Las capturas de la secuencia en la que Naza Di Serio relató el suceso en un video de TikTok.

La periodista amplió su relato señalando que el trabajador incluso realizó comentarios en tono de broma mientras aguardaba para comenzar la reparación. "Había chicas y mujeres que estaban cambiando, que estaban saliendo de la ducha envueltas en toallas", describió, antes de agregar que el hombre decía: "Bueno, apúrense, apúrense que yo no puedo estar acá".

Para Di Serio, esa circunstancia evidenció una falla en los procedimientos internos del gimnasio, ya que consideró que la intervención de mantenimiento debería haberse realizado únicamente cuando el vestuario estuviera completamente desocupado.

Naza Di Serio y la incómoda situación que vivió en el gimnasio

Uno de los momentos que más indignó a la periodista ocurrió cuando decidió plantear su malestar a una empleada del establecimiento. Según reconstruyó en su video, le expresó: "Vos sabés que él no puede estar acá cuando hay mujeres que están semidesnudas".

Sin embargo, aseguró que la respuesta que recibió incrementó aún más su enojo. De acuerdo con su testimonio, la trabajadora le contestó que ya había avisado a otras usuarias y que ninguna había manifestado inconvenientes con la presencia del empleado.

Di Serio respondió que ese argumento no contemplaba su propia situación porque, según afirmó, jamás fue informada antes del ingreso del trabajador. "A mí no me avisaste, yo me estaba cambiando y ahora apareció atrás mío", recordó que le respondió a la empleada.

@nadiserio

HABEMUS CATARSIS PERDON LA CARA PERO ESTOY RE CALIENTE

sonido original - Naza Di Serio

Siempre según su versión, la conversación se tensó cuando recibió otra contestación que consideró inapropiada: "La única que está haciendo problema acá sos vos", una frase que la periodista decidió hacer pública al considerar que minimizaba su reclamo.

En el tramo final de su descargo, la figura televisiva explicó que la discusión continuó delante de la encargada del lugar. "A mí me molesta, el flaco acá no puede estar", sostuvo, al remarcar que el hecho excedía una cuestión personal y que se trataba de un límite vinculado con la privacidad de quienes utilizan el vestuario femenino. También señaló que la responsable del gimnasio terminó coincidiendo con su planteo durante la conversación.

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