11 de julio de 2026 Inicio
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Conmoción en Argentina: murió un reconocido periodista que se convirtió en leyenda

Fue dueño de una extensa trayectoria en radio y televisión, que lo transformó en un emblema en los noticieros del país.

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Murió Rodolfo Pousa a las 82 años.

Murió Rodolfo Pousa a las 82 años.

Redes sociales

El periodismo argentino atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse este viernes la muerte de Rodolfo Rolo Pousá, una de las figuras más reconocidas de la televisión. El histórico profesional tenía 82 años y no trascendieron las causas de su muerte.

Una panelista del canal de aire compartió una deplorable situación que padeció en el centro de entrenamiento al que asiste.
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A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Pousá comenzó en Canal 11 y Canal 9, aunque uno de los capítulos más importantes de su recorrido se escribió en Canal 13, donde entre 1983 y 1992 se desempeñó como gerente de Noticias y acompañó el crecimiento de Telenoche. Más adelante también trabajó en América TV y fue corresponsal para distintos medios internacionales.

Con el paso de los años asumió además responsabilidades de gestión. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue presidente de la agencia estatal Télam, pero para el público siempre quedó asociado a su labor frente a las cámaras.

De qué murió Rolo Pousa, histórico periodista

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas de la muerte de Rodolfo Pousá. Aun así, la noticia generó una fuerte conmoción en el ámbito periodístico, y en las redes sociales, periodistas y excompañeros lo despidieron con mensajes en los que resaltaron su generosidad, su compromiso con el oficio y su calidad humana.

Con la partida de Pousá, la televisión argentina pierde a uno de los nombres más representativos de sus noticieros, aunque desde hacía varios años se mantenía alejado de la exposición cotidiana.

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