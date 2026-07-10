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En medio de rumores de separación, una famosa se enojó con un cronista: "Me molesta dar explicaciones"

Una modelo se refirió a la supuesta crisis con su pareja y cuestionó las versiones que obligan a exponer su vida privada.

La conductora se refirió a la situación setimental por la que atraviesa.

La conductora se refirió a la situación setimental por la que atraviesa.

La conductora y modelo Julieta Prandi rompió el silencio luego de que en las últimas horas circularan versiones sobre una supuesta separación del actor y cantante Emanuel Ortega y respondió con evidente fastidio cuando fue consultada por un cronista de un programa de espectáculos. Allí fue cuando la presentadora de televisión desmintió categóricamente la información y cuestionó que, una vez más, tuviera que salir a aclarar rumores sobre su vida privada.

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La modelo reveló que las especulaciones comenzaron mientras compartía una cena con su pareja. "Ayer estábamos cenando, empezaron con esos mensajes, me empezó a estallar el teléfono", contó. Según explicó, no es la primera vez que enfrenta este tipo de versiones y recordó que ya atravesó situaciones similares en otras oportunidades.

Durante la entrevista, Prandi fue contundente al expresar su malestar por tener que responder constantemente sobre cuestiones personales. "Me molesta, y me molesta dar explicaciones", afirmó. Además, rechazó que las redes sociales sean utilizadas como prueba para instalar versiones sobre una crisis sentimental. "No tengo por qué explicar lo que hago con mis redes. A quién sigo, dejo de seguir, es un montón", sostuvo.

La conductora también aprovechó la nota para recordar otros episodios en los que, según dijo, debió desmentir informaciones incorrectas antes de que fueran debidamente verificadas. Finalmente, despejó cualquier duda sobre su presente sentimental con una frase que buscó cerrar definitivamente la polémica: "Sigo con Emanuel y me acaba de dejar en la radio".

Julieta Prandi habló sobre su presente amoroso.

Julieta Prandi habló sobre su presente amoroso.

Cómo se dieron los rumores de separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Las versiones comenzaron a instalarse durante una emisión de LAM, cuando la periodista Pilar Smith aseguró que Julieta Prandi y Emanuel Ortega habrían puesto fin a su relación después de seis años de noviazgo y de consolidar una familia ensamblada junto a los hijos de ambos. La información rápidamente se viralizó en redes sociales y distintos portales de espectáculos.

Mientras el programa continuaba al aire, Prandi decidió comunicarse con la producción para desmentir la noticia. Fue la propia Pilar Smith quien transmitió el mensaje recibido en vivo: "Juli me dice que está abrazada a Ema en este momento", dejando sin efecto la versión que acababa de difundirse.

En paralelo, la conductora también habló con otros medios para reforzar su desmentida. Consultada por PrimiciasYa, respondió con un categórico "Noooo" cuando le preguntaron si se había separado y agregó: "Estoy con Manu en casa cenando". Fue antes de cerrar con un tajante "Nada que ver", descartando cualquier crisis de pareja.

Además de negar la ruptura, Julieta Prandi rechazó otra versión que la vinculaba nuevamente con Guido Sardelli, guitarrista de Airbag. "Salí en el 2020. Desmentimos todo, por las dudas", expresó con ironía. De esta manera, la modelo dejó en claro que continúa su relación con Emanuel Ortega y que las versiones difundidas en televisión carecen, según su testimonio, de sustento.

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