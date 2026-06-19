El reconocido productor musical Tay Keith falleció a los 29 años y fue encontrado por la Policía Metropolitana de Nashville en su domicilio. El cuerpo fue hallado cuando los agentes realizaban una comprobación de bienestar.
El medIo Wsmv4 informó que la Policía indicó que "no se sospecha de ningún acto delictivo en la muerte de Brytavious Chambers, también conocido como el productor discográfico nominado al Grammy, Tay Keith".
"Fue hallado muerto en su apartamento de la calle Martin esta tarde por agentes que realizaban una visita de control. Su muerte no ha sido clasificada hasta que se conozcan los resultados de la autopsia", agregó.
Su nombre ganó relevancia mundial gracias a su participación en algunos de los mayores éxitos del género. Fue coproductor de Sicko Mode, la canción de Travis Scott que alcanzó el número 1 en Estados Unidos en 2018, además de aportar su sello en temas como Nonstop de Drake, Before I Let Go de Beyoncé, Not Alike de Eminem y Look Alive de BlocBoy JB.
Quién es Tay Keith, el productor hallado muerto
Brytavious Lakeith Chambers, más conocido como Tay Keith, nació en Memphis y se convirtió en uno de los productores más influyentes del hip-hop. A lo largo de su carrera trabajó junto a artistas de primer nivel como Drake, Travis Scott, Beyoncé, 21 Savage, Swae Lee y Eminem, entre otros.
La historia de Keith en la música comenzó durante su adolescencia, cuando conoció a BlocBoy JB a los 14 años y ambos empezaron a crear canciones juntos. Luego, trabajó con Black Youngsta en el mixtape Fuck Everybody, aunque su gran salto llegó con Rover, el éxito de BlocBoy JB que lo posicionó en la escena.
En 2018 también produjo Never Recover, de Lil Baby y Gunna junto a Drake, antes de consolidarse definitivamente con el fenómeno de Sicko Mode. Gracias a ese trabajo recibió una nominación al Grammy en 2019 y volvió a ser candidato al premio en 2024 por Rich Flex, la colaboración entre Drake y 21 Savage.