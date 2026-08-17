17 de agosto de 2026 Inicio
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Fin de semana largo: viajaron más de un millón de turistas, pero el gasto cayó 6,3%

Más de un millón de personas recorrieron distintos destinos del país durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El impacto económico fue de $245.907 millones.

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Fin de semana largo: viajaron más de un millón de turistas

Fin de semana largo: viajaron más de un millón de turistas, pero el gasto cayó 6,3%

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín movilizó a 1.074.171 turistas por distintos puntos del país y generó un impacto económico directo de $245.907 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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La cantidad de viajeros fue 24,2% superior a la registrada en 2023, último año en el que este feriado había conformado un fin de semana largo comparable. Sin embargo, el mayor movimiento de turistas no se tradujo en un incremento del consumo.

La estadía promedio fue de dos días, frente a los 2,3 días de 2023, lo que representó una reducción del 13%. A su vez, el gasto diario por visitante alcanzó los $114.464 y, medido a precios constantes, resultó 13,2% inferior al de aquel año.

En consecuencia, el gasto total tuvo una caída real del 6,3% respecto de 2023. El escenario refleja una tendencia que CAME viene observando durante 2026: viajes más cortos, decisiones tomadas cerca de la fecha y un consumo más selectivo.

En lo que va de 2026 ya hubo siete fines de semana largos. En ese período viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario de $110.300. El impacto económico acumulado llegó a $3,08 billones.

Fin de semana largo de agosto: los destinos más elegidos

Los mejores resultados se concentraron en lugares que combinaron eventos, nieve, naturaleza, termalismo y propuestas culturales o deportivas. Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano, impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve, mientras que Ushuaia llegó al 81%.

En Jujuy, la ocupación hotelera alcanzó el 83%, favorecida por el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama. En Santiago del Estero, el conglomerado Capital-La Banda llegó al 100% y Termas de Río Hondo mantuvo una elevada demanda.

Entre Ríos también registró un buen desempeño: Villa Elisa llegó al 86% de ocupación y Federación al 65%, mientras otras localidades recibieron visitantes atraídos por actividades gastronómicas, culturales y deportivas.

Mendoza registró reservas promedio del 60% y recibió 55.751 turistas, con mayor movimiento en Potrerillos, Malargüe, Uspallata y la Zona Este. En la provincia de Buenos Aires se observaron diferencias marcadas. Tandil alcanzó el 90% de ocupación, mientras Mar del Plata y Pinamar se ubicaron entre el 45% y el 47%. Villa Gesell, en tanto, tuvo como uno de sus principales atractivos a ChocoGesell.

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